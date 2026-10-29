Ambiciózní plán Babiše a Magyara. Prahu a Budapešť má propojit vysokorychlostní železnice
Praha, Brno, Bratislava a Budapešť by v budoucnu mohla propojit vysokorychlostní železnice. Česko a Maďarsko chtějí pro projekt získat peníze z příštího sedmiletého rozpočtu Evropské unie a jejich ministři dopravy už podepsali memorandum o spolupráci. Premiér Andrej Babiš i jeho maďarský protějšek Péter Magyar připouštějí, že půjde o projekt na více než deset let a o desítky miliard.
Česko a Maďarsko chtějí spojit síly při prosazování vysokorychlostní železnice přes střední Evropu. V příštím sedmiletém finančním rámci Evropské unie budou obě země usilovat o peníze na výstavbu tratí, které by měly propojit Prahu, Brno, Bratislavu a Budapešť. Po prvním společném jednání české a maďarské vlády v Praze to oznámili premiéři Andrej Babiš a Péter Magyar.
Ministři dopravy obou zemí při jednání podepsali memorandum o spolupráci, které se věnuje právě i vysokorychlostní železnici. Magyar upozornil, že jde o dlouhodobý projekt s horizontem delším než deset let, a podle něj by proto bylo žádoucí získat výraznou evropskou podporu. Hovořil o desítkách miliard, neuvedl však měnu.
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Praha, Brno, Bratislava a Budapešť
„Evropa potřebuje konkrétní projekty a těch není moc,“ uvedl Magyar. Podle něj nastal čas propojit vysokorychlostní tratí Prahu, Brno, Bratislavu a Budapešť a navázat také na další spojení směrem k Polsku a dalším zemím. Babiš připomněl, že střední Evropa má ve výstavbě rychlých železničních tratí oproti jiným částem kontinentu zpoždění.
„Chceme sladit přípravu tratí, zlepšovat současné vlakové spojení a podmínky pro nákladní železnici. Modernizace maďarských drah je zároveň příležitostí pro české výrobce vlaků, zabezpečovací techniky a digitálních systémů. Jejich uplatnění podporujeme,“ uvedl k společným plánům na síti X ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
🇨🇿🇭🇺 Dnes historicky první společné jednání vlád Česka a Maďarska. S ministrem dopravy a investic Dávidem Vitézym jsem jednal o vysokorychlostním spojení Praha–Brno–Bratislava–Budapešť i společném postupu při prosazování evropského financování na roky 2028–2034. Chceme sladit přípravu tratí, zlepšovat současné vlakové spojení a podmínky pro nákladní železnici. Modernizace maďarských drah je zároveň příležitostí pro české výrobce vlaků, zabezpečovací techniky a digitálních systémů. Jejich uplatnění podporujeme. #ResimDopravu #RovnouKVeci— Ivan Bednárik (@BednarikIvan) October 29, 2026
Česko a Maďarsko chtějí společně postupovat také při vrcholících jednáních o novém sedmiletém rozpočtu Evropské unie. Podle Magyara čeká vyjednavače ještě několik „bitev“ a koordinovaný postup by mohl oběma zemím pomoci dosáhnout lepšího výsledku. Podobnou spolupráci zmínil také v souvislosti se společnými nákupy léků.
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