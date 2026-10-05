Praha promění Smíchov v dopravní uzel. Autobusy zamíří nad koleje
Praha vybrala firmu, která postaví nový dopravní terminál na Smíchově. Zakázka za zhruba 6,2 miliardy korun bez DPH má propojit vlaky, metro, tramvaje i autobusovou dopravu a výrazně proměnit okolí smíchovského nádraží.
Dopravní terminál na smíchovském nádraží postaví pro hlavní město sdružení vedené společností SMP Construction. Zakázka vyjde na zhruba 6,2 miliardy korun bez DPH, výběr zhotovitele dnes schválili pražští radní.
Nový terminál má na jednom místě propojit vlaky, metro, městské i meziměstské autobusy a tramvaje. Praha má na starosti část projektu spojenou s přesunem autobusů z nádraží Na Knížecí na platformu nad železniční stanicí. Další práce na nádraží zajišťuje Správa železnic.
Autobusy se přesunou nad koleje
Zakázka zahrnuje výstavbu P+R parkovacího domu západně od železniční stanice, nový terminál pro dálkovou a regionální autobusovou dopravu nad železničními nástupišti a přestavbu přednádražního prostoru v Nádražní ulici. Původně předpokládaná hodnota zakázky činila 7,12 miliardy korun bez DPH.
Jednotlivé druhy dopravy mají být propojeny v několika úrovních. Z Nádražní ulice povedou podchody železnice k nástupištím. V další úrovni zůstane samotná železniční stanice, nad ní vznikne autobusový terminál přesunutý z dnešního nádraží Na Knížecí a pod terminálem bude metro. Všechny úrovně mají být navzájem propojené.
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Reality
Nový Metropolitní plán Prahy otevírá cestu k proměně nevyužívaných průmyslových areálů, aniž by město muselo rozšiřovat zástavbu do volné krajiny. Jednou z největších transformačních lokalit je bývalý areál Avie na pomezí Letňan a Čakovic. Na ploše 66 hektarů zde má postupně vzniknout čtvrť Avia City s bydlením, školami, službami, pracovními příležitostmi a přibližně 100 tisíci metry čtverečními veřejné zeleně.
Tendr na stavební dozor se bude opakovat
Pražští radní zároveň schválili nové vypsání tendru na dozor plánované stavby. V původní soutěži město vítěze vybralo, kvůli námitkám ale výběr zrušilo. Nového vítěze pak podle schváleného materiálu nestihlo potvrdit v původní lhůtě, takže magistrát musí zakázku vypsat znovu.
Nový tendr ještě musí schválit zastupitelstvo. To se však sejde až po nadcházejících volbách v novém složení.
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Správa železnic už modernizuje stanici
Proměna smíchovského nádraží už mezitím běží. Správa železnic na konci roku 2023 zahájila modernizaci železniční stanice a kolejišť za 5,1 miliardy korun a plánuje také rekonstrukci nádražní budovy.
Smíchovské nádraží bylo otevřeno v roce 1862 jako druhá velká železniční stanice v Praze. Současná budova pochází z 50. let minulého století, původní objekty se mimo jiné kvůli poškození během druhé světové války nezachovaly. Stanice dnes patří spolu s hlavním a Masarykovým nádražím k nejvytíženějším železničním uzlům v Praze.
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