Rozhodnutí ECB o sazbách zastínila zpráva o odchodu Lagardeové
Evropská centrální banka (ECB) dnes ponechala své úrokové sazby na dosavadní úrovni. Jak v rozhovoru pro Newstream podtrhuje hlavní ekonom společnosti Investona Vojtěch Olbrecht, překvapením bylo pouze oznámení šéfky ECB o jejím odstoupení.
Co říkáte dnešnímu rozhodnutí ECB? A co očekával trh?
Rozhodnutí ponechat sazby beze změny není nic překvapivého. Takové rozhodnutí se očekávalo už delší dobu s tím, že ke zvýšení dojde na prosincovém zasedání. Trhy vidí šanci na zvýšení na nějakých 70 či 80 procentech. Podobně jako v případě dalšího zasedání americké centrální banky, která včera také nezměnila sazby, ale rovněž se očekává, že k tomu přistoupí v prosinci. Dnes se ovšem na půdě ECB stalo něco, co rozhodnutí o sazbách trochu zastínilo. A to oznámení prezidentky ECB Christine Lagardeové, že předčasně skončí v čele banky. Chce odejít v únoru, přitom její mandát končí v říjnu.
Jaké jsou důvody jejího předčasného odchodu?
Podle informací ze zahraničních médií může být jejím cílem Světové ekonomické fórum, významná světová nevládní organizace, která sídlí ve Švýcarsku.
Načasování, které nemohlo přijít vhodněji. Christine Lagardeová opustí čelo Evropské centrální banky o devět měsíců dříve, než měla. Emmanuel Macron tak dostává šanci spolurozhodnout o jejím nástupci ještě před francouzskými prezidentskými volbami. A tím také vyšachovat ze hry Marine Le Penovou, pokud by se jí podařilo získat prezidentský úřad.
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Názory
Načasování, které nemohlo přijít vhodněji. Christine Lagardeová opustí čelo Evropské centrální banky o devět měsíců dříve, než měla. Emmanuel Macron tak dostává šanci spolurozhodnout o jejím nástupci ještě před francouzskými prezidentskými volbami. A tím také vyšachovat ze hry Marine Le Penovou, pokud by se jí podařilo získat prezidentský úřad.
Kdo nahradí paní Lagardeovou v čele ECB? A jak hodnotíte její misi?
Padají jména dvou možných kandidátů - Pablo Hernandez de Cos ze Španělska a Klaas Knot z Nizozemí - nicméně kandidátů může být více. Během mandátu Lagardeové prošla ECB velkými výzvami, ať už to byl covid, spojený s omezením ekonomické aktivity a vzestupem inflace. Anebo invaze Ruska na Ukrajinu a energetická krize v roce 2022 či vypuknutí války kolem Hormuzského zálivu.
Jaké faktory nejvíce ovlivnily rozhodnutí ECB a Fed o stabilitě sazeb?
Důležitým faktorem je inflace a její energetická složka, která rostla v důsledku uzavření Hormuzského průlivu a války na Blízkém východě. To je něco, co mohou centrální banky svými sazbami ovlivňovat jen velmi těžko. ECB ale současně nevidí tak silný ekonomický růst, který by jí nějaké rychlejší zvýšení sazeb dovolil. Zvýšení sazeb sice brání inflaci, ale zároveň brzdí ekonomický růst.
A ještě bych zmínil jeden faktor, který v poslední době vstupuje do rozhodování obou centrálních bank, ECB i Fed. A tím je nárůst výnosů státních dluhopisů, který jsme v Evropě ani ve Spojených státech dlouho neviděli. Centrální banka není jediným subjektem, který dokáže zpřísnit měnovou politiku. Trochu to za ně mohou „odpracovat“ státní dluhopisy, které, když jejich výnosy narostou, omezují aktivitu firem. Ztíží jim financování, protože si najednou nebudou půjčovat jako doposud za čtyři, ale za pět či pět a půl procenta. A to je něco, co momentálně postihuje spoustu dluhopisů v Evropě. Nejvíce je to vidět na francouzských dluhopisech.
Evropská centrální banka čeká předčasná výměna ve vedení. Christine Lagardeová skončí už 7. února, tedy zhruba osm měsíců před francouzskými prezidentskými volbami a více než rok a půl před koncem svého mandátu. Její odchod otevírá prostor pro rychlou dohodu evropských lídrů o nástupci ještě před hlasováním ve Francii, které může podle agentury DPA výrazně změnit politické poměry v zemi.
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Evropská centrální banka čeká předčasná výměna ve vedení. Christine Lagardeová skončí už 7. února, tedy zhruba osm měsíců před francouzskými prezidentskými volbami a více než rok a půl před koncem svého mandátu. Její odchod otevírá prostor pro rychlou dohodu evropských lídrů o nástupci ještě před hlasováním ve Francii, které může podle agentury DPA výrazně změnit politické poměry v zemi.
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