„Andreji Babiši, oprav most!“ Lidé chtějí po premiérovi záchranu železničního mostu na Výtoni
Spor o budoucnost železničního mostu na pražské Výtoni pokračuje. Zhruba stovka lidí při příležitosti 125. výročí jeho zprovoznění vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby se zasadil o zachování a rekonstrukci historické konstrukce. Most je nyní ve špatném technickém stavu a provoz na něm je výrazně omezený.
Zhruba stovka lidí se dnes sešla na pražské Výtoni, aby vyzvala premiéra Andreje Babiše k zásahu do dlouholetého sporu o budoucnost železničního mostu přes Vltavu. Na konstrukci vyvěsili plachtu s nápisem „Andreji Babiši, oprav most!“ a přinesli 125 růží jako symbolické přání k výročí stavby. Shromáždění se konalo právě 125 let od zprovoznění současného mostu a proběhlo bez konfliktů.
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Reality
U Pardubic vyrostl přes Labe unikátní zavěšený most, jeho rozpětí je 135 metrů, což z něj činí v Česku největší zavěšený most. Za originální řešení se jeho autoři dočkali ocenění České inženýrské komory. Ta rozdala ocenění nejlepším stavbám roku. Cenu získaly bytové domy, dopravní stavby, přehrada.
Dalších sto let
O osudu spojení mezi Výtoní a Smíchovem se jedná řadu let. Správa železnic v roce 2022 vybrala návrh, který počítal s nahrazením památkově chráněné ocelové konstrukce novou, umístěnou na původních pilířích. Proti plánu se ale postavily městské části, spolky i památkářské organizace, což vedlo k přehodnocení původního záměru. Mezinárodní expertní skupina ustavená Národním památkovým ústavem letos v červnu dospěla k závěru, že most lze při odpovídající rekonstrukci zachovat a provozovat nejméně dalších sto let. Kapacitu tratě doporučila zvýšit samostatným mostem pro třetí kolej.
Technický stav mostu je mezitím natolik špatný, že na něj může vjet pouze jeden vlak a nejvýše rychlostí 20 kilometrů za hodinu. Správa železnic proto od září pracuje na jeho provizorním zpevnění uhlíkovými lamelami, které má umožnit zachování omezeného provozu alespoň do roku 2028. Svaz dopravy zároveň upozorňuje, že spor o budoucnost mostu brzdí rozvoj železnice v Praze a Středočeském kraji a že rostoucí provoz bude vyžadovat třetí kolej.
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