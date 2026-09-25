Miliardy ve hře. České železniční firmy si z Berlína vezou zakázky i šanci na expanzi
Český železniční průmysl má za sebou čtyři dny jednání, která mohou přinést zakázky za miliardy korun. Z veletrhu InnoTrans v Berlíně si firmy odvážejí nové kontrakty i rozpracované projekty – od dodávek pro curyšskou příměstskou železnici přes vlakové interiéry až po zabezpečovací technologie pro Asii. Vedle evropských zákazníků hledají příležitosti také v Jižní Americe či na Ukrajině.
Bateriové vlaky, tramvaje, moderní interiéry i technologie, které dokážou odhalit závady na železnici. České společnosti na letošním veletrhu InnoTrans představily širokou nabídku výrobků. O budoucím byznysu se ale rozhodovalo především při stovkách schůzek s výrobci kolejových vozidel, dopravci a správci infrastruktury. Podle ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu dosahuje potenciál projednávaných zakázek miliard korun.
„InnoTrans není pro české firmy pouze výkladní skříní jejich technologií. Je to především místo, kde se připravují konkrétní zakázky na další roky. Už nyní můžeme říci, že české společnosti odjíždějí z Berlína s novými kontrakty a velmi konkrétními obchodními příležitostmi, jejichž celkový potenciál se pohybuje v řádu miliard korun. Je to potvrzení toho, že český železniční průmysl je ve světě vnímán jako technologicky vyspělý a spolehlivý partner a že naše firmy dokážou uspět vedle největších globálních hráčů,“ říká Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI.
Část obchodních výsledků už má podobu konkrétních kontraktů, další projekty se mohou proměnit v objednávky v následujících letech. Firmy přitom upozorňují, že samotný podpis smlouvy často přichází až po veletrhu.
Bonatrans míří do Curychu, AŽD jedná o Asii
Konkrétní výsledek hlásí Bonatrans Group. Firma se bude podílet na projektu příměstské železnice S-Bahn Curych, který získal Siemens. V Berlíně jednala také s Alstomem a Škodou, s níž řeší další připravované kontrakty včetně nových elektrických jednotek pro Středočeský kraj.
Bonatrans vidí příznivý výhled zejména v osobní železniční dopravě. Potenciál kontaktů a rozjednaných projektů z veletrhu odhaduje v řádu miliard korun, přestože většina smluv se přímo na výstavišti neuzavírá.
RegioJet slaví 15 let od chvíle, kdy jeho první žlutý vlak vyjel na české koleje. Majitel firmy Radim Jančura hodnotí liberalizaci železnice převážně pozitivně: tvrdí, že soutěže snižují náklady státu a krajů, zvyšují kvalitu vlaků a nutí dopravce investovat. Další zásadní posun podle něj přijde teprve s vysokorychlostními tratěmi.
„Praha–Brno za hodinu změní celé regiony.“ Jančura tlačí na vysokorychlostní tratě
Zprávy z firem
RegioJet slaví 15 let od chvíle, kdy jeho první žlutý vlak vyjel na české koleje. Majitel firmy Radim Jančura hodnotí liberalizaci železnice převážně pozitivně: tvrdí, že soutěže snižují náklady státu a krajů, zvyšují kvalitu vlaků a nutí dopravce investovat. Další zásadní posun podle něj přijde teprve s vysokorychlostními tratěmi.
AŽD Praha se soustředila na zahraniční projekty v oblasti zabezpečení železnice a evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS. Za mimořádně významné považuje jednání s japonskou společností Nippon Signal. Mohlo by otevřít cestu ke strategické spolupráci při zavádění ETCS na asijských trzích.
Česká firma chce využít zkušeností se systémem, jehož principy se stále více prosazují i mimo Evropu. Jednala také o vybavování kolejových vozidel palubními částmi zabezpečovacích systémů. Celkový potenciál projektů a kontaktů z InnoTransu odhaduje na stovky milionů korun.
Vlakové interiéry mohou přinést až půl miliardy
Pro BORCAD představuje InnoTrans jeden z klíčových bodů při sestavování obchodního plánu na příští dva roky. Firma v Berlíně jednala s výrobci vlaků a dopravci z Česka i zahraničí, mimo jiné s partnery z Německa, Irska a Chorvatska. Rozpracované projekty podle ní mají potenciál přibližně 300 až 500 milionů korun.
Stále důležitější je pro společnost dálková doprava. Nabízí větší prostor pro úpravy interiérů podle požadavků zákazníků i pro nové prvky zvyšující pohodlí cestujících. Zájem vzbudil také koncept FLATwhite, který Bordcat na veletrhu představil. Firma už jedná o dvou konkrétních projektech, jež z něj vycházejí.
Škoda Group přivezla do Berlína novou generaci bateriového RegioPanteru BEMU i tramvaj ForCity Plus 52T pro Prahu. Právě tramvaj podle společnosti přitahovala pozornost potenciálních zákazníků zejména ze západní Evropy. Škoda představila také trolejbusy a vlastní technologie pro digitalizaci, zabezpečení a ETCS.
Jindřichohradecká Úzkokolejka se po tříapůlleté pauze znovu rozjela a život se vrací i do jejích starých nádraží. Některá se proměnila v apartmány, jinde vzniká komunitní škola nebo turistické zázemí. A zájem je velký: jen v červenci se svezlo přes 25 tisíc lidí.
Jindřichohradecká Úzkokolejka znovu žije. Nádraží se mění na apartmány i školu
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Jindřichohradecká Úzkokolejka se po tříapůlleté pauze znovu rozjela a život se vrací i do jejích starých nádraží. Některá se proměnila v apartmány, jinde vzniká komunitní škola nebo turistické zázemí. A zájem je velký: jen v červenci se svezlo přes 25 tisíc lidí.
Její pozici ve střední Evropě současně posiluje nový kontrakt se slovenským dopravcem ZSSK na vlakové jednotky pro dálkovou dopravu. Ty mají být schopné provozu také v Rakousku či Maďarsku. O vystavená řešení podle Škody projevují zájem veřejní i soukromí dopravci.
Technologie mají odhalit závady dřív, než způsobí problém
Vedle vozidel a jejich vybavení přitahovaly pozornost také technologie pro kontrolu a údržbu železnice. DT – Výhybkárna a strojírna poprvé oficiálně představila snímač z vlastního vývoje DTVS, který měří dynamickou odezvu projíždějících vozidel. Dokáže rozpoznat jejich průjezd a určit rychlost i směr jízdy.
Další vývoj má umožnit měření projeté zátěže a odhalování vad kol. Snímač má také doplnit chytrou diagnostiku výhybek a pomáhat plánovat jejich údržbu podle skutečného stavu. Zájem o něj projevili i zástupci francouzského správce železniční infrastruktury.
Výhybkárna zároveň jednala se stávajícími zákazníky i se zájemci ze zemí, do nichž dosud nedodává. Patřily mezi ně Estonsko, Kazachstán, Alžírsko, Irák, Japonsko, Ukrajina a Litva.
Starmon zaujal zařízením pro automatickou kontrolu sběračů projíždějících vozidel, které už instaluje na několika místech v Česku. Představil také distribuovaný zabezpečovací systém Sirius zahrnující technologie pro elektronické přejezdy, počítače náprav či LED návěstidla.
Firma vedla rozhovory se zájemci z Evropy i dalších regionů, včetně Indie. Vzhledem k povaze zabezpečovacích technologií očekává, že se nové kontakty budou postupně proměňovat v zakázky v dalších letech.
Příležitosti nabízí Jižní Amerika i obnova Ukrajiny
ZKL Group využila veletrh k představení nových výrobků i k jednáním se současnými a potenciálními zákazníky. Soustředění klíčových světových hráčů na jednom místě podle společnosti výrazně usnadňuje a urychluje obchodní rozhovory.
Skupina má zákazníky téměř na všech kontinentech. Vedle Evropy vidí další prostor pro růst například v Jižní Americe. Významnou příležitostí je také Ukrajina, kde rozvíjí dlouhodobou spolupráci s místními výrobci a počítá s projekty spojenými s budoucí obnovou země.
Česká dopravní infrastruktura by měla v příštím roce získat výraznou finanční injekci. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury počítá s výdaji 183,1 miliardy korun, meziročně o téměř 14 miliard více. Peníze mají směřovat především do výstavby dálnic a modernizace železnic.
Doprava dostane rekordní balík. Stát chce příští rok investovat 183 miliard
Money
Česká dopravní infrastruktura by měla v příštím roce získat výraznou finanční injekci. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury počítá s výdaji 183,1 miliardy korun, meziročně o téměř 14 miliard více. Peníze mají směřovat především do výstavby dálnic a modernizace železnic.
Podle ACRI letošní jednání potvrzují, že se české podniky stále častěji prosazují také jako technologičtí partneři velkých mezinárodních projektů. Význam exportu a inovací zdůraznil při otevření české expozice i ministr dopravy Ivan Bednárik.
„Za třicet let od prvního ročníku InnoTransu se Česká republika posunula mezi lídry evropského železničního průmyslu. Velkou roli v tom hraje také ekonomická diplomacie, díky níž dokážeme českým firmám a jejich technologiím úspěšně otevírat zahraniční trhy. Právě inovace jsou tím, co bude rozhodovat o dalším rozvoji železnice a konkurenceschopnosti celého odvětví,“ uvedl Ivan Bednárik, ministr dopravy ČR.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.