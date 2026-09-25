„Praha–Brno za hodinu změní celé regiony.“ Jančura tlačí na vysokorychlostní tratě
RegioJet slaví 15 let od chvíle, kdy jeho první žlutý vlak vyjel na české koleje. Majitel firmy Radim Jančura hodnotí liberalizaci železnice převážně pozitivně: tvrdí, že soutěže snižují náklady státu a krajů, zvyšují kvalitu vlaků a nutí dopravce investovat. Další zásadní posun podle něj přijde teprve s vysokorychlostními tratěmi.
Patnáct let po první jízdě žlutého vlaku hodnotí majitel RegioJetu Radim Jančura otevření české železnice konkurenci převážně pozitivně. Podle něj soutěže o provoz linek přinášejí lepší služby cestujícím a zároveň mohou státu a krajům výrazně snížit náklady. Dále uvedl, že firma pokračuje v investicích do nových vlaků a modernizace starších souprav.
RegioJet vstoupil na české koleje v září 2011 na trase mezi Prahou a Ostravou. Postupně expandoval v Česku i dalších zemích střední Evropy a vedle spojů provozovaných na vlastní komerční riziko začal soutěžit také o linky objednávané státem a kraji.
Na Vysočinu míří žlutý vlak, který chce konkurovat dálnici D1. RegioJet testuje novou jednotku Pesa s rychlostí až 200 km/h, třemi třídami, Wi-Fi, bezdrátovým nabíjením a kávou na palubě. Od prosince 2026 má změnit cestování mezi Prahou, Jihlavou a Brnem.
Z Prahy do Brna jako v Evropě. RegioJet testuje vlak, který může změnit české cestování
Zprávy z firem
Na Vysočinu míří žlutý vlak, který chce konkurovat dálnici D1. RegioJet testuje novou jednotku Pesa s rychlostí až 200 km/h, třemi třídami, Wi-Fi, bezdrátovým nabíjením a kávou na palubě. Od prosince 2026 má změnit cestování mezi Prahou, Jihlavou a Brnem.
„Soutěže mohou ušetřit miliardy“
Jako příklad přínosu soutěží Jančura uvádí linku R10 mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem. RegioJet podle něj nabídl provoz za 70,40 koruny za vlakový kilometr, zatímco stát dnes platí 246,80 koruny. „Výsledky ukazují, že soutěže mohou státu i krajům ušetřit miliardy korun,“ uvedl Jančura.
Pozitivně hodnotí například postup Ústeckého, Jihomoravského nebo Plzeňského kraje. Kritičtější je naopak k Moravskoslezskému a Karlovarskému kraji, které podle něj prodlužují smlouvy Českým drahám za nevýhodných podmínek. „Když se někde platí skoro 500 korun za kilometr, je na místě se ptát, jestli je to skutečně nejlepší nabídka pro kraj a pro daňové poplatníky,“ řekl.
Konkurence podle něj zvedla úroveň i Českých drah
Jančura tvrdí, že soutěže přinesly cestujícím také kvalitnější vozidla a služby. Jako příklad uvádí linku z Brna do Bohumína, kde RegioJet nahradil starší vozy bez klimatizace klimatizovanými soupravami a přidal palubní catering. Podobně postupoval také na lince z Kolína do Ústí nad Labem, zatímco v Ústeckém kraji nasazuje nové nízkopodlažní jednotky.
Podle Jančury se za poslední roky výrazně zlepšily i České dráhy, k čemuž podle něj přispěla právě konkurence. „Také investují do nových vlaků a těží z toho cestující, vlakem chce cestovat více lidí,“ uvedl.
V dalších letech má navíc přijít nová vlna soutěží o provoz na krajských, rychlíkových i expresních linkách. „Ukáže se, jak barevná česká železnice bude a kteří dopravci budou úspěšní,“ dodal Jančura.
RegioJet chystá vlaky za 20 miliard
Firma zároveň pokračuje v investicích. „Nyní jsou pro nás ve výrobě vlaky za zhruba 20 miliard korun,“ uvedl Jančura. RegioJet chce také modernizovat zhruba 100 vagónů ročně, především jejich interiéry, sedačky, klimatizaci, zásuvky či toalety. V plánu jsou i další čekárny podobné těm v Praze a Brně.
Podle Jančury navíc klasické soupravy složené z jednotlivých vagónů z železnice nezmizí. Elektrické jednotky podle něj nabízejí lepší dynamiku, nižší energetickou náročnost a bezbariérový provoz, klasické soupravy ale mají výhodu v dálkové a mezinárodní dopravě, kde lze snadno měnit počet vozů nebo zařazovat různé cestovní třídy a lůžkové vozy.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Další skok má přinést vysokorychlostní železnice
Za další zásadní krok považuje Jančura výstavbu vysokorychlostních tratí. Podle něj může výrazně zvýšit atraktivitu železnice a přesunout část cestujících z aut do vlaků.
„Pokud dokážeme cestu mezi Prahou a Brnem zkrátit na hodinu, nezmění se jen železnice. Změní se pracovní trh, bydlení i fungování regionů,“ uvedl. Podle něj by úspora desítek minut až hodiny denně znamenala v součtu miliony hodin, které mohou lidé věnovat práci, rodině nebo sami sobě.
Jindřichohradecká Úzkokolejka se po tříapůlleté pauze znovu rozjela a život se vrací i do jejích starých nádraží. Některá se proměnila v apartmány, jinde vzniká komunitní škola nebo turistické zázemí. A zájem je velký: jen v červenci se svezlo přes 25 tisíc lidí.
Jindřichohradecká Úzkokolejka znovu žije. Nádraží se mění na apartmány i školu
Enjoy
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.