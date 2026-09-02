Praha chystá metro E za 220 miliard. Chce spojit Smíchov, Pankrác, Žižkov i Letňany
Praha chce začít připravovat novou okružní linku metra E, která by propojila Smíchov, Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany se severním terminálem vysokorychlostní železnice. Trasa dlouhá zhruba 22 kilometrů by při využití standardních tunelů mohla stát kolem 220 miliard korun. Město nyní chystá studii proveditelnosti, která má prověřit trasu, stanice i levnější varianty vedení.
Praha rozjíždí přípravu další linky metra. Okružní trasa označovaná jako metro E má propojit části města mimo centrum a podle prvních odhadů by při využití standardních tunelů mohla stát zhruba 220 miliard korun.
Navržená trasa vede ze Smíchova přes Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany až k plánovanému severnímu terminálu vysokorychlostní železnice. Celkem by měřila přibližně 22 kilometrů a pražskou síť metra by rozšířila o 29 procent.
Městští radní chtějí příští týden schválit zadání studie proveditelnosti. Ta má určit přesnější podobu celé linky a navázat na první analýzu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
Metro má odvést část dopravy z centra
Smyslem nové linky je podle vedení města především propojit části Prahy, mezi nimiž dnes chybí rychlé přímé spojení. Zároveň má pomoci dostat více lidí z aut do MHD a ulevit přetíženému centru.
Trasa má také obsloužit oblasti, kde Praha v budoucnu očekává rozsáhlejší bytovou výstavbu.
Myšlenka podobného spojení není nová. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka vznikla už v 80. letech. Rezervu pro trasu nyní obsahuje i nový pražský územní plán, který začal platit v úterý.
Tramvaje by se měly v sobotu 5. září vrátit do úseku mezi Vinohradskou ulicí, Muzeem a I. P. Pavlova. Stavbaři tak klíčovou část rozsáhlého projektu otevřou přibližně o půl roku dříve, než předpokládal původní harmonogram. Termín ještě závisí na povolení zkušebního provozu.
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Zprávy z firem
Tramvaje by se měly v sobotu 5. září vrátit do úseku mezi Vinohradskou ulicí, Muzeem a I. P. Pavlova. Stavbaři tak klíčovou část rozsáhlého projektu otevřou přibližně o půl roku dříve, než předpokládal původní harmonogram. Termín ještě závisí na povolení zkušebního provozu.
Nemusí být celé pod zemí
Studie proveditelnosti má řešit umístění stanic, přestupy na další dopravu, návaznost na současnou i plánovanou výstavbu, ekonomickou náročnost a také různé technologie kolejové dopravy.
Právě kvůli ceně nemusí být celá trasa vedena klasickými tunely pod zemí.
„Náklady musí být takové, aby je město bylo schopné zaplatit,“ uvedl předseda klubu zastupitelů Spolu Tomáš Portlík.
Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka by měla studie vzniknout během jednoho až jednoho a půl roku.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Stavět se má po dokončení metra D
Samotná výstavba nové linky by podle vedení města měla co nejrychleji navázat na dokončení metra D mezi náměstím Míru a Písnicí. To má být podle současného harmonogramu hotové na začátku roku 2036.
O okružním metru už v minulém volebním období mluvil tehdejší náměstek pro dopravu Adam Scheinherr. Ten projekt označuje jako linku O a počítal výhledově s celým okruhem přes Bohnice, Podbabu a Strahov zpět na Smíchov.
Současné vedení města ale pro severozápadní část metropole považuje za dostačující tramvajové spojení mezi Bohnicemi a Podbabou. Beránek zmínil i možnost zvýšit kapacitu tratě delšími soupravami nebo vyšší povolenou rychlostí.
Scheinherr plán na rozjezd přípravy přivítal, zároveň ale současné vedení města kritizoval za načasování. Podle něj je okružní metro pro Prahu zásadní a vzhledem k délce přípravy metra D je nutné začít co nejdříve.
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