VIP Eva Talks: Sportovci dělají Česku nejlepší reklamu, říká Martin Doktor

Moderátorka Eva Čerešňáková si k rozhovorům zve zajímavé hosty, kteří mají co říct k aktuálnímu dění ve svém oboru. Tentokrát pozvání přijal sportovní ředitel Českého olympijského výboru a olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Doktor.

Reklama

Martin Doktor se narodil před půl stoletím v Poličce, malém městě na Vysočině. Už od dětství byl plný energie. Když jeho otec, sám vášnivý kanoista, vzal malého Martina poprvé na vodu, něco se v něm probudilo. Když sevřel pádlo a cítil klid hladiny, věděl, že právě tady našel své místo.

Cesta k vrcholu ale nebyla snadná. Ranní tréninky, kdy ostatní vrstevníci ještě spali, dřina v tělocvičně i na vodě a neustálé překonávání sebe sama. Martinova cílevědomost byla neuvěřitelná. Když se mu jednou něco nepovedlo, druhý den už byl zase na vodě a snažil se to zlepšit. Trpělivost a tvrdá práce začaly přinášet ovoce.

Rok 1996 se stal pro Martina osudovým. Na olympijské hry v Atlantě odjížděl s odhodláním, ale málokdo čekal, co se stane. Na startu závodu C1 na 1000 metrů se postavil proti těm nejlepším z celého světa. Voda kolem něj klokotala, diváci se ztišili a Martin se plně soustředil. Když se odrazil od startovní čáry, začal psát jednu z nejkrásnějších kapitol českého sportu. Pádlo pravidelně švihalo vodu, každý záběr byl silný a přesný. Když protnul cílovou čáru jako první, všichni zatajili dech. A pak to přišlo znovu – i na poloviční trati, 500 metrů, nikdo nedokázal Martina zastavit. Dvě zlaté medaile. Z kluka z Poličky se stal hrdina národa.

video VIP Eva Talks: Český fotbal jde nahoru, říká Vladimír Šmicer Enjoy Moderátorka Eva Čerešňáková si do studia newstream.tv zve zajímavé hosty, kteří mají co říct k aktuálnímu dění ve svém oboru. Tentokrát pozvání přijal bývalý fotbalista a podnikatel Vladimír Šmicer. Michal Nosek Přečíst článek

Reklama

Po návratu domů ho vítaly davy lidí. Média ho oslavovala, získal ocenění Sportovec roku. Ale i přes slávu zůstal Martin skromný. Věděl, že skutečný příběh není o medailích, ale o cestě, která k nim vedla.

Když ukončil závodní kariéru, zůstal u sportu jako funkcionář. Přijal roli šéfa české olympijské mise a zůstal tak blízko sportovcům. Pomáhal jim na jejich vlastní cestě, předával jim zkušenosti a podporoval je ve chvílích, kdy potřebovali slyšet slova povzbuzení.

video DJ Lucca: Dokud mě chtějí, budu hrát. Třeba až do důchodu Enjoy Moderátorka VIP Eva Talks Eva Čerešňáková si pravidelně zve do studia zajímavé hosty. Tentokrát pozvání přijala DJ Lucca, která se elektronické hudbě úspěšně věnuje přes dvacet let. Michal Nosek Přečíst článek

Dnes, když stojí na břehu a sleduje mladé naděje, možná v nich vidí kus sebe. Možná přemýšlí o tom, jaké to bylo, když poprvé sevřel pádlo. A možná právě díky tomu dokáže být nejen skvělým manažerem, ale hlavně inspirací pro všechny, kteří sní o vítězství na velké vodě.

Více se dozvíte se v aktuálním díle pořadu Evy Čerešňákové VIP Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.