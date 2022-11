Jan Bubeník: Každý něco sbírá, já sbírám vztahy

„Dostávám otázky, jak dělám networking. Já ho ale nedělám, přirozeně se o lidi zajímám a snažím se být užitečný.“ Prozradil na sebe v pořadu Newstreamu Značka: Osobně Jan Bubeník, zakladatel a majitel jedné z prestižních headhunterských společností v České republice Bubeník Partners. „Když budujete vztahy transakčně, je to z toho cítit,“ dodal.

Jan Bubeník je český podnikatel, personalista, bývalý studentský aktivista z dob sametové revoluce a politik. Po roce 1989 se stal nejmladším poslancem parlamentu. Ve druhé polovině 90. let pracoval pro společnosti McKinsey. Začal i se studiem medicíny, kterou se rozhodl nedokončit, místo toho vystudoval ekonomii na University of Colorado. Od roku 2000 působil jako šéf pražské pobočky personální firmy Korn/Ferry. A o rok později si založil vlastní poradenskou společnost Bubeník Partners, kterou vede dosud.

Časté téma je budování osobní značky v rámci působení v nadnárodních společnostech. Zda vůbec a jak ji budovat, jsou poměrně časté dotazy, říká Bubeník. Podpora brandu zaměstnance se podle něj korporátům jednoznačně vyplácí. Společnosti, které tomu nebrání a zaměstnance příliš neomezují striktními pravidly - například pro komunikaci na sociálních sítích nebo při využívání firemních platforem-, získají mnohem více Svobodného a tudíž spokojeného zaměstnance. „Korporáty si dobře uvědomují, že práce je prostředkem, nikoli cílem, ke spokojenému životu,“ uvedl Bubeník s tím, že tento přístup podporuje i brand samotné firmy a vnímání její firemní kultury.

Pro zkušeného headhuntera je osobní značka soubor atributů, vlastností a dojmů, které zanecháváme v průběhu svého profesního a občanského života v lidech.

„Když se zeptáte lidí kolem vás na to, jaký jste a když se tam dvě, tři věci opakují, pak máte osobní značku, která je stabilní,“ říká Bubeník.

Pozitivní oportunista

V rozhovoru s moderátorkou pořadu Katarínou Krajčovičovou prozradil i několik tipů na posílení osobní značky. Prvořadá je pro něj autenticita. „Opravdovost a autenticta se prosadí mnohem lépe než promyšlené PR. Lidé poznají, když se někdo snaží až příliš,“ uvedl. Důležité je podle Bubeníka nezapomínat vedle sdílení profesních zkušeností i na lidské vlastnosti, hodnoty a prožitky. A také odpočívat. „To je nesmírně důležité zvláště u TOP manažerů, kteří často řeší konfliktní situace. Zda mají například dobré rodinné zázemí, v němž najdou prostor pro regeneraci,“ popisuje Bubeník.

O tom, jak silnou osobní značku na trhu máme, svědčí podle něj i zájem headhunterů a množství obdržených pracovních nabídek. „Je třeba být pozitivně oportunistický. Je hloupé si nejít vyslechnout pracovní nabídku. Minimálně máte pocit, že se někomu líbíte, že někdo ví, co dokážete, ocení vás a vy si tak ověříte 'svoji cenu' na trhu.“

Současná ekonomická krize se podle Bubeníka na pracovním trhu neprojevuje, pracovních nabídek zatím neubývá.

Ze strany bankovních klientů Bubeník Partners se už ale ozývají hlasy, že se objevují firmy, které mají problém splácet úvěry. „Konec letošního roku a začátek roku 2023 může být proto dramatičtější, firmy začnou šetřit a přestanou nabírat nové lidi. A když na to dojde, je třeba situaci vnímat jako příležitost k tomu naučit se něco nového. I když to nemusí být příjemné,“ uzavřel Bubeník.

V rozhovoru s headhunterem Janem Bubeníkem se kromě jiného dozvíte, jaký drink pro něj připravili v Monkey Bar Prague jako výraz jeho osobní značky.

