Katarína Krajčovičová: Strategie budování osobního brandu nesmí zničit autenticitu člověka

„Budování osobní značky je pro profesní směřování velmi důležité, přesto jde o oblast osobního rozvoje, která je stále poměrně nevědomým procesem,” říká Katarína Krajčovičová v pořadu Eva Talks Evy Čerešňákové. Katarína z pozice marketingové specialistky na budování osobní značky ve svém novém pořadu na Newstreamu ukazuje, že jde naopak o vědomý a dlouhodobý proces. „Hledala jsem průnik mezi tím, čemu jsem se roky profesně věnovala a zároveň aby to diváky bavilo. Vsadila jsem na uvolněnější nádech pořadu, ve kterém například hostům servírujeme míchaný drink jako odraz jejich osobní značky,” popisuje v rozhovoru Katarína.

Katarína Krajčovičová pro Newstream moderuje pořad Značka: Osobně. Zve si do něj zajímavé osobnosti se silným osobním brandem, které by svým příběhem mohly dál inspirovat.

A jak se pozná, že je něčí osobní značka dobrá? „Je subjektivní to hodnotit. Je to jako s lidmi – někdo ti sedí a někdo ne,“ prozrazuje Katarína s tím, že je třeba si ohlídat, aby strategie budování osobního brandu nedominovala nad autentičností. „Mnoho osobních značek působí uměle, rozhodujícím faktorem úspěchu je ale pravdivost,” říká Katarína ve speciálním vánočním dílu pořadu Eva Talks.

Pořad je také inspirací pro ty, kteří se bojí životních změn. „Chtěla jsem lidem ukázat, že když je dnes někdo účetní a touží po tom být malíř, že tento životní tranzit může udělat,” říká.

video Cristina Muntean: Výstřednost nevadí. Autentičnost je nejlepším marketingem Newstream TV V současnosti sociální sítě podporují obraz dokonalé sebeprezentace. Chceme zapadnout, což je přirozená lidská potřeba. „Osekáváním všeho, co si myslíme, že není dokonalé a nepatří k nám, ztrácíme na autenticitě,“ upozorňuje Cristina Muntean, expertka na osobní značku a strategickou komunikaci. „Když komunikujeme svůj osobní faktor bizarnosti beze strachu, naše osobní značka se stává nezapomenutelnou,“ dodává Cristina v pořadu Newstreamu s názvem Značka: Osobně. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

Katarína divákům také radí, aby nepodléhali tlaku marketingových příruček. Ty hovoří například o pravidelnosti příspěvků na sociálních sítích, tvoření videí či podcastů. Katarína se sama svých klientů ptá, zda jim zvolené metody sebeprezentace vyhovují, nejdou proti jejich přirozenosti. „Je důležité znát sám sebe a být k sobě upřímný. Pokud cítíme, že to pro nás není, není třeba danou formu volit. Více uškodí, jak pomůže,“ dodává.

A jak vnímá svou osobní značku sama Katarína? „Do každé své činnosti od tvorby marketingového plánu přes obchodní setkání po moderování potřebuji vkládat esenci, která provází mě samotnou. To, čím jsem specifická. Co je mi vlastní. A to radím i klientům, aby se pokusili zaměřit pozornost na identifikaci vlastní unikátní esence, kterou vkládají do každé činnosti, kterou dělají. O tom je jejich vlastní osobní značka,“ vysvětluje.

A co je Kataríny specifickou esencí? „Mám ráda živost, spontánnost, praktičnost a kreativitu, a to bych byla ráda, kdyby si lidé i s mojí osobní značkou spojovali.“

Katarína v minulosti vedla platformu na podporu sebevědomí plnoštíhlých žen. Tu vidí zejména ve sdílení konkrétních tipů k tomu, aby se žena cítila přitažlivá bez ohledu na tom, jakou velikost oblečení nosí. „Když jsem se necítila dobře ve svém těle, zabírala mi aktivní podpora. Samotné tvrzení ‚měj se ráda, jaká jsi a medituj’, na mě nezabíralo. Razila jsem praktický a aktivní přístup, který se neobešel bez vystoupení z vlastní komfortní zóny. Vytvořila jsem si vlastní přístup a pro ženy síť podpory,“ uzavřela Katarína.

Pokud vás zajímají Kataríny konkrétní tipy na podporu sebevědomí, osobní značky, ale i zajímavosti ze zákulisí jejího pořadu, podívejte se na vánoční speciál Eva Talks v úvodu článku.

Děkujeme za poskytnutí prostor pro natáčení Falkensteiner Hotel Prague.

Podívejte se i na další díly pořadu Eva Talks:

