Jsem rychlý. U nových věcí chci být první, říká bývalý novinář Filip Horký

„Už tři roky se snažím vymanit z toho, aby mě lidé vnímali jako novináře,“ prozradil v rozhovoru pro Newstream TV Filip Horký, bývalý novinář a současný CEO technologické společnosti Flashnews. „Užívám si, že poprvé v životě nemusím mít neustálý přehled o tom, co se děje. Můžu se více soustředit na sebe a svůj život, než na životy jiných,“ dodal v pořadu Značka:Osobně, který moderuje Katarína Krajčovičová.

Reklama

Filip Horký prošel redakcemi České televize, dva roky působil také v internetové televizi DVTV, odkud přešel do redakce Seznam Zprávy. V roce 2015 získal ocenění Novinářská křepelka. O čtyři roky později přišel ostrý střih, Filip provedl kariérní obrat, spojil se s technologickým projektem české společnosti Livesport s názvem Flashnews. Začínal na pozici vedoucího vývoje produktů a postupně se vypracoval až na CEO.

Nálepka novináře je jako tetování. Věčná

Sám o sobě říká, že je rychlý. A také poměrně otevřený. „Už na základní škole mi rodiče říkali, že rychleji mluvím, než myslím,” prozradil na sebe v pořadu Značka:Osobně na Newstream TV.

Současný mediální trh je podle Filipa vysoce konkurenční. Stejnou informaci je možné najít na vícero webech. V takové situaci o upoutání pozornosti čtenáře rozhoduje třeba jen nevšední grafika webu, míní.

video FreshStart s jeho zakladatelem Kryštofem Kněžínkem: Peníze jsou prostředkem ke svobodě Newstream TV Kryštof Kněžínek je zakladatel marketingové agentury Notigo, spoluzakladatel firmy AutosEU a také vysokoškolský student. Vymyslel platformu FreshStart, skrze kterou začínajícím podnikatelům předává informace a tipy z byznysového světa. „Některé věci mě štvou, ale je to náplň mého života,“ přiznává. V rozhovoru dále popisuje svůj time management nebo způsob, jakým vyjednává s klienty. Marie Kolajová Přečíst článek

Silná jména táhnou. Platí to všude. I na českém mediálním trhu. Podle Filipa je dnes už běžnou realitou, že některé tváře mediální scény mají silnější osobní značku než médium, pro které pracují.

Reklama

A co odlišuje novináře se silnou osobní značkou od toho průměrného? „Důležité je nejen to, jaké informace novinář vyhledává, ale i jak je dále zpracovává. Důležitá je také jeho důvěryhodnost.”

Král Twitteru

I přes svůj mladý věk Filip za svou novinářskou kariéru nasbíral na svém twitterovém účtu skoro 150 tisíc sledovatelů. „Někdo sbírá hodinky, jiný chodí na golf, já tweetuji. Baví mě to. Žádná strategie budování osobní značky za tím ale není,“ říká. Twitter si osvojil už před lety, kdy mu sloužil hlavně jako zdroj rychlých informací. Postupně začal jeho prostřednictvím tyto informace předávat dál a pro svou rychlost a způsob, jakým to dělal, nabíral tisíce followerů.

video Vendula Pizingerová: Pro část lidí budu pořád zlatokopka Newstream TV „Nezáleží na tom, co všechno jsem za roky práce pro Kapku naděje dokázala, pro některé budu pořád jen první česká zlatokopka. A s tím nic nezmůžu,“ říká v rozhovoru pro Newstream TV Vendula Pizingerová, zakladatelka nadačního fondu Kapka Naděje a bývalá manželka zesnulého skladatele Karla Svobody. „Vím, že mě lidé buď nenávidí, nebo milují,“ prozradila v pořadu Značka: Osobně Kataríny Krajčovičové. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

„Někdy přidám k určité informaci i svůj osobní názor. O to víc mě mrzí, když se to snaží někdo zneužít, aby pošpinil novinářskou komunitu s tvrzením, že novináři mají i tak na všechno názor. Já už ale nejsem novinář tři roky. Jinak bych si to nedovolil,“ dodává Filip.

V epizodě pořadu Značka:Osobně s Filipem Horkým se mimo jiné také dozvíte, které twitterové účty doporučuje Filip sledovat, jaký vliv měl na jeho brand přestup do Flashnews, ale třeba i to, že je skalním fanouškem fotbalové Sparty.

„Fotbal miluji, rád jím trávím svůj volný čas. Je součástí mojí osobní značky,“ uzavřel CEO Flashnews Filip Horký.

Za poskytnutí natáčecích prostor a welcome drinku ve stylu hosta pořadu děkujeme Monkey Bar Prague.

Sledujte i další díly pořadu Značka:Osobně

video Jan Bubeník: Každý něco sbírá. Já sbírám vztahy Newstream TV „Dostávám otázky, jak dělám networking. Já ho ale nedělám, přirozeně se o lidi zajímám a snažím se být užitečný.“ Prozradil na sebe v pořadu Newstreamu Značka: Osobně Jan Bubeník, zakladatel a majitel jedné z prestižních headhunterských společností v České republice Bubeník Partners. „Když budujete vztahy transakčně, je to z toho cítit,“ dodal. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

video Adriana Jahňáková: Jak se připravit na krizi? Chce to odolnost Newstream TV Vše co děláte, o vás něco vypovídá. Osobní brand tvoříte i na základě toho, jestli přijdete brzy, pozdě nebo vůbec, míní Adriana Jahňáková, CEO společnosti Lego pro ČR a SR. „Čím silnější osobní značku člověk má, tím jistěji se může cítit i v případě krize na pracovním trhu," dodala. Adriana byla první hostkou nové videosérie Newstreamu. Pořad jsme nazvali Značka: Osobně. Katarína Krajčovičová si do něj zve vlivné osobnosti se zajímavou profesní cestou. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

video Cristina Muntean: Výstřednost nevadí. Autentičnost je nejlepším marketingem Newstream TV V současnosti sociální sítě podporují obraz dokonalé sebeprezentace. Chceme zapadnout, což je přirozená lidská potřeba. „Osekáváním všeho, co si myslíme, že není dokonalé a nepatří k nám, ztrácíme na autenticitě,“ upozorňuje Cristina Muntean, expertka na osobní značku a strategickou komunikaci. „Když komunikujeme svůj osobní faktor bizarnosti beze strachu, naše osobní značka se stává nezapomenutelnou,“ dodává Cristina v pořadu Newstreamu s názvem Značka: Osobně. Katarína Krajčovičová Přečíst článek