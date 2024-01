Autenticita. To je nejlepší strategie při budování osobní značky, shodují se hosté pořadu Značka: Osobně

Hosté pořadu newstream.cz s názvem Značka: Osobně hledají s moderátorkou Katarínou Krajčovičovou odpovědi na otázky, jak se buduje osobní značka a co téma vlastně znamená. V digitálním světě sociálních sítí, kde vládne sebeprezentace, je nezbytné umět se odlišit a být zapamatovatelný.

Úspěšný videoseriál a podcast Značka:Osobně běží na newstream.cz už druhým rokem. „Není to tak dávno, co jsme prožívali koronavirovou pandemii, která poukázala na to, že investovat do sebe, své kariéry a udržitelnosti našeho byznysu je to nejlepší, co můžeme udělat pro náhlé životní situace, které se objeví,“ říká autorka a moderátorka pořadu Katarína Krajčovičová. Hosty pořadu byla celá řada osobností ze širokého spektra profesí.

Budování osobního brandu je podle ní obdoba marketingu. Ve středoevropských končinách ale stále čeká na její docenění širší veřejností. „Představuje kombinaci znalosti sebe sama, tedy osobního rozvoje a komunikace navenek, což je doménou marketingu. Hosté pořadu se shodli, že základem je znát sebe sama. I ve firemním prostředí se bez dostatečné znalosti produktu a služby kvalitní marketing neobejde. Osobní značka má za cíl vyjasnit a sjednotit osobní komunikaci navenek," dodává moderátorka.

Robert Vlach, zakladatel platformy pro živnostníky Na volné noze a stejnojmenné první knihy pro nezávislé profesionály v češtině říká, že osobní brand je promyšlená strategie předem, nikoli jen „dobré jméno.“ „Dobré jméno neznamená, že ten konkrétní člověk neudělal nikdy chybu. Hlavní ale je, že o jeho práci mezi lidmi převažuje pozitivní konsensus, že práci dělá poctivě a profesionálně. Osobní branding je pak věc marketingu, který vylepšuje image, ale stále musí zůstat pravdivý. Na první pohled může být značka stylizována, ale nesmí se nic kamuflovat a měnit osobnost,“ popisuje budování dobrého jména Robert Vlach.

Stále zlatokopka

Ne vždy se s naším jménem pojí úplně pozitivní ohlas. S tím má zkušenosti i Vendula Pizingerová, zakladatelka nadace Kapka naděje: „Nezáleží na tom, co všechno jsem pro nadaci udělala, pro některé budu stále první česká zlatokopka. A s tím nic nezmůžu. Jsem životaschopná. Navzdory všemu, co mě v životě postihlo. V někom to možná vyvolávala vztek, ale to je už každého věc.“

Nevšímat si negativních komentářů na svou osobnost doporučuje i bývalá primátorka Prahy, Adriana Krnáčová: „Co si o mně druhý myslí, mě nikdy moc nezajímalo. To, co si o vás myslí ostatní, je primárně znakem toho, co si myslí sami o sobě. Nevidím důvod se tím zabývat.“

Sestřih toho nejzajímavějšího co zaznělo od hostů Značky:Osobně si můžete prohlédnout v úvodu článku. V novém roce se můžete těšit na další epizody, kde se podíváme na téma osobní značky ještě detailněji.

