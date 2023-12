Miroslav Singer: Schodek 300 miliard Česko nepotřebuje. Po vyrovnaných rozpočtech tu ale není poptávka

Vláda Petra Fialy na příští rok počítá se schodkem ve výši 252 miliard korun. To je sice méně než schodek očekávaný za rok 2023, přesto jde o stále obří sumu. A žádnou změnu v této rozhazovačné rozpočtové politice podle bývalého guvernéra České národní banky Miroslava Singera nelze v následujících letech očekávat. „Samozřejmě by šlo mít nižší rozpočet, ale není po tom poptávka,“ uvedl Singer v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

Vyrovnané, či dokonce přebytkové rozpočty patří minulosti. A v nejbližší době návrat ke skutečně zodpovědné rozpočtové politice očekávat nelze. Není pro to vůle. Myslí si to bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer.

„Vláda samozřejmě ukázala, že je schopná řídit rozpočet. Chybí tu ale poptávka po tom, aby se rozpočet dostal do většího balancu. A chybí i u vlády, která je pravicově-středová vláda, alespoň teoreticky,“ řekl Singer v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS. „V rozpočtu lze dělat leccos. My rozhodně nejsme ekonomika, která potřebuje k fungování 300miliardový schodek,“ dodal hlavní ekonom Generali CEE Holdingu.

Podle Lukáše Kovandy se v rozpočtu na příští rok projeví snaha Fialovy vlády konsolidovat veřejné rozpočty. „Podle propočtů by dopad měl být kolem 90 miliard korun, o to nižší schodek bude,“ připomněl hlavní ekonom Trinity Bank v pořadu Svět financí na CNN Prima News.

Který z ministrů financí zasekl největší sekeru ve státním rozpočtu? Kdy Česko narazí na dluhovou brzdu a co potom nastane? A jsou problémy s českým deficitem skutečně tak problematické? Sledujte celý pořad Svět financí s Trinity Banky na CNN Prima NEWS.

