Jaroslav Míl: Česko nemá povinnost být na energetické burze

Funkční trh s energiemi v Evropě nikdy neexistoval. A to je velký problém. Uvedl to bývalý šéf energetické společnosti ČEZ Jaroslav Míl v pořadu CNN Prima NEWS Svět financí. Podle Míla není povinné mít burzovní cenu elektřiny jako referenční. Změna by přitom mohla přinést zlevnění elektřiny pro české domácnosti.

Jednotný energetický trh v Evropě má řadu problémů. Naplno se to projevilo vloni v srpnu, kdy ceny na burze vystřelily k částce tisíc eur za 1 megawatthodinu. V současnosti jsou ceny sice níže, ale stále jsou o zhruba 150 až 200 procent nad dlouhodobým průměrem.

Právě vloni se také spekulovalo o tom, zda by bylo výhodné burzu opustit a vymyslet vlastní obchodní model. Podle bývalého šéfa energetického gigantu ČEZ Jaroslava Míla by přesně to mohlo pomoci českým domácnostem s přehnanými cenami za elektřinu.

„My nemáme povinnost být na té burze, nemáme ani povinnost mít burzovní cenu jako referenční,“ uvedl Jaroslav Míl v pořadu Svět financí s Trinity Bank na stanici CNN Prima NEWS. Podle Míla není pravda, že by opuštění burzy znamenalo opuštění společného evropského trhu. „Je to jako kdyby musel rohlík stát stejně v Kolíně ve středních Čechách a v Kolíně nad Rýnem. To je také společný trh, ale má různé obchodní zóny,“ dodal Míl.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy navíc vyšší ceny elektřiny představují mimořádnou zátěž pro tuzemský průmysl. „V dalších letech hrozí, že bude výrazně klesat konkurenceschopnost českých firem,“ dodal Kovanda v pořadu Svět financí.