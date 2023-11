Svět financí: Investice přes fondy má řadu výhod. Hlavně nižší riziko

Investorka a spoluzakladatelka fondu Espira Andrea Ferancová Bartoňová a hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda v nejnovější epizodě pořadu Svět financí na CNN Prima NEWS vysvětlují výhody investování prostřednictvím fondů.

Investice Čechů prostřednictvím fondů rostou. Potvrzuje to výroční zpráva Asociace pro kapitálový trh České republiky. V podílových fondech a fondech kvalifikovaných investorů mají Češi k polovině roku 2023 prostředky přesahující 1,2 bilionu korun.

Nárůst financí přitom zrychluje, protože jen za druhý kvartál letošního roku do fondů přiteklo 44 miliard korun, což je stejný objem jako za celý rok 2022. Jak je možné, že Češi investují více v době, kdy jim klesá životní úroveň nejrychleji od devadesátých let?

„Češi si uvědomují, že vysoká inflace jim výrazně snižuje hodnotu majetku, proto investují, aby se před inflací ochránili,“ vysvětluje v nejnovější epizodě pořadu Svět financí s Trinity Bank investorka Andrea Ferancová Bartoňová.

„Výhodou investic prostřednictvím fondů je to, že si můžete své investice rozložit do více sektorů. Je to jako sázka na několik vajec. Když se pak jedno vejce rozbije, ostatní zůstanou,“ dodává v pořadu hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Co zaznělo v pořadu

Do kterých fondů Češi nejvíce investují? Jak se daří investicím do nemovitostí? A jak se daří vládním protiinflačním dluhopisům?

