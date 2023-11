Ivan Šramko: Problémy Evropy jsou hlavně problémy Německa

Zkušený bankéř, bývalý guvernér Národné banky Slovenska a člen správní rady Trinity Bank Ivan Šramko vidí jako největší problém současné evropské ekonomiky potíže německého hospodářství. „Německá ekonomika je v recesi, a to je hlavní důvod, proč se Evropa nedokáže srovnat s konkurencí zejména USA. „Věřím, že se Německo vzkřísí, ale podle prognóz to bude trvat mnoho let,“ dodal Šramko v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

Reklama

Velké problémy v realitním sektoru, krachy několika společností, negativní výhledy. To jsou podle bývalého guvernéra Národné banky Slovenska a člena správní rady Trinity Bank Ivana Šramka problémy současného Německa, které táhne do problémů celou Evropu. „Německo si zvyklo na levné ruské energetické zdroje a těžko si zvyká na novou realitu,“ uvedl Šramko v pořadu Svět financí na CNN Prima NEWS. „Pokud se Německu nepodaří vrátit k růstu, bude to táhnout celou Evropskou unii dolů,“ dodal Šramko.

Podle něj je v Německu celá řada problémů, nejvíce se však potíže projevují v realitním sektoru, kde již dochází k velkým krachům, zejména koncern Signa, který celkově může představovat až 50 miliard eur.

Jaroslav Míl: Česko nemá povinnost být na energetické burze Money Funkční trh s energiemi v Evropě nikdy neexistoval. A to je velký problém. Uvedl to bývalý šéf energetické společnosti ČEZ Jaroslav Míl v pořadu CNN Prima NEWS Svět financí. Podle Míla není povinné mít burzovní cenu elektřiny jako referenční. Změna by přitom mohla přinést zlevnění elektřiny pro české domácnosti. Stanislav Šulc Přečíst článek

„Prognóza růstu německé ekonomiky není pro příští léta nijak dobrá, příští rok to bude 0,8 procenta podle Evropské komise, další rok někde nad jedním procentem. To je velmi slabý růst,“ dodal Šramko. Přesto ekonom věří, že se Německo nakonec vzkřísí, protože jde o silnou zemi s dlouhou tradicí, vysokou přidanou hodnotou a know-how.

Kovanda: Německo na křižovatce

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy se tak Německo i kvůli experimentům v energetické oblasti dostal na křižovatku, a to zejména politickou. Voliči podle Kovandy budou rozhodovat, jestli chtějí pokračovat v dosavadním směřování, nebo se od něj radikálně odklonit.

„V současnosti je v průzkumech druhou nejsilnější stranou Alternativa pro Německo, a pokud by se tato protestní strana stala členem nějaké příští vlády, mohlo by v Německu dojít k poměrně razantním změnám,“ dodal Kovanda v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

Jak bývalý guvernér slovenské centrální banky vnímá kroky České národní banky? Myslí si, že úrokové sazby ČNB sníží ještě letos v prosinci? Sledujte celý pořad Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

Martin Vondrouš ze Software602: Nejhorší je vytištěný dokument, který se strčí někam do archivu Leaders Přijít o veškerá data nebo je od hackerů vykupovat za miliony dolarů je noční můrou všech firem. Pomoci předcházet podobným útokům může digitální archiv firemních dokumentů a dat. To má své výhody i specifické požadavky na fungování firmy. „Většina dokumentů dnes vzniká již v digitální podobě a obsahují řadu metadat. Nejhorší je, když se pak vytisknou a někam založí,“ říká Senior Business Development Manager Software602 Martin Vondrouš. Stanislav Šulc Přečíst článek

Dalibor Martínek: Kdy přestaneme hrát hru na klimatickou změnu? Západ se vyžívá v klimatickém trýznění Názory Obří kus ledu, pojmenovaný podle BBC jako A23a, se prý dal do pohybu, poháněn větrnými a mořskými proudy. Úchvatnou katastrofickou zprávu přináší jeden z nejrespektovanějších světových zpravodajských serverů. Vše v kontextu narativu, že se na svět řítí jakási klimatická katastrofa. Dalibor Martínek Přečíst článek