Krteček, Brno i samoobslužná zmrzlinárna. Nádraží v Lipsku je světový unikát

Lipské nádraží má řadu rekordů. S více než 83 tisíci čtverečními metry je největším evropským nádražím, co se týče plochy obchodní, je dokonce největším nádražím na světě. V současnosti lze lipské nádraží navštívit i díky německé měsíční vlakové jízdence, která stojí 49 eur a mohou si ji koupit i Češi. Jak nádraží vypadá a co na něm najdete? Podívejte se na video i fotogalerii, kde objevíte i Krtečka nebo aktuální pochvalu Brnu.

Lipské nádraží (Leipzig Hauptbahnhof) je jedním z nejvýznamnějších dopravních uzlů Německa a je známé svou impozantní velikostí, historií a moderními prvky, které symbolizují dynamický vývoj města Lipska.

Podívejte se, co dnes nabízí Lipské nádraží 👇

Lipské nádraží bylo otevřeno 4. prosince 1915, po více než šesti letech plánování a výstavby. Nahradilo čtyři menší nádraží, která byla rozprostřena po celém městě, a spojilo je do jednoho centrálního místa. Samotné nádraží je považováno za architektonický skvost, který představuje secesní a neoklasicistní prvky.

V průběhu druhé světové války utrpělo nádraží vážné škody, ale bylo obnoveno a modernizováno v poválečných letech. V 60. letech 20. století prošlo nádraží dalšími významnými rekonstrukcemi, které zahrnovaly elektrifikaci kolejí a zlepšení infrastruktury.

150 tisíc cestujících denně

V současné době je Lipské nádraží důležitým dopravním uzlem, kterým procházejí linky městské, regionální a dálkové dopravy, včetně vysokorychlostních vlaků ICE. Každý den odsud vyrazí více než tisíc vlaků a obslouží více než 150 tisíc cestujících.

V roce 2022 prošlo nádraží rozsáhlou modernizací, která zahrnovala rekonstrukci kolejí, modernizaci signalizační techniky a zlepšení přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Lipské nádraží je dnes také oblíbenou turistickou atrakcí. Nabízí návštěvníkům nejen možnost cestování, ale také širokou škálu obchodů, restaurací a dalších služeb, které se nachází v nákupním centru.

Tato ikonická stavba je tedy nejen zásadní pro dopravní infrastrukturu Lipska a celého Německa, ale je také důležitým kulturním a historickým památníkem, který odráží měnící se tvář města a země. Lipské nádraží je skutečně místem, kde se setkává historie s modernou dobou.

