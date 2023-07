Němci nechávají auta doma. Dotované vlaky u sousedů používají čím dál více i Češi

Možnost neomezeně cestovat po Německu za předplatné ve výši 49 euro za měsíc využívá stále více Němců. Vyplývá to z dat mobilních operátorů, která představila agentura DPA. Regionální dopravu používají také Češi pro výlety zejména po Sasku a Bavorsku.

Reklama

Necelé čtyři hodiny trvá cesta z příhraniční Žitavy do Lipska. A to jen s jediným přestupem v Chotěbuzi. Stejně tak ze Žitavy cesta do hlavního města Německa Berlína trvá ještě kratší dobu. Jen nějakých tři a půl hodiny. Opět s jediným přestupem v Chotěbuzi. Zejména v pátek a sobotu jsou regionální spoje velmi populární, zároveň do těchto populárních destinací jezdí každou hodinu. A někdy i častěji.

Němci si stejně jako vloni zvykli na cestování po Německu využívat regionální spoje. Stojí za tím vládou podporovaný program zlevněné měsíční „režijky“, která vyjde na pouhých 49 eur. Vloni přitom lístek stál 9 eur.

„Po zavedení tohoto lístku se počet ranních cest delších než 30 kilometrů zvýšil o 27,5 procenta na červnových 123 tisíc. Přitom v dubnu, kdy tyto lístky ještě neplatily, Němci podnikli 97 tisíc těchto cest. Data pochází z měření mobilního operátora O2 Telefonica,“ uvedla agentura DPA.

Z Liberce kamkoli. Přes Žitavu

Tyto lístky přitom nevyužívají jen Němci, ale pořídit si je může každý bez ohledu na národnost či místo bydliště. Tedy i Češi. Právě ti tak regionální spoje využívají také. Z Drážďan například lze vyrazit do Berlína, Lipska nebo Kolína. Cestující z Liberce zase hromadně využívají možnost přeshraničního cestování přes Žitavu či Zhořelec.

Podle agentury Bloomberg se Němcům podařilo výrazně snížit počet lidí, kteří ráno kvůli cestě do zaměstnaní využívají automobil. A to až o 100 tisíc lidí.

Německá vláda odhaduje, že ji dotace pro zlevněné lístky vyjde zhruba na 1,5 miliardy eur ročně, stejnou částku se pak zavázaly vynaložit i spolkové země. Díky tomu s projektem souhlasilo kolem šedesáti soukromých společností, které regionální dopravu po Německu zajišťují.

Podívejte se na hlavní nádraží v Lipsku, které je největší svého druhu v Evropě

Úroky na euru rostou. Španělé masivně splácejí hypotéky Money Vrací se rozdělená Evropa. A dokonce tentokrát jde o rozdělení samotné eurozóny, tedy spolku zemí platících eurem. Za rozdělením této unie stojí rostoucí úroky na eurových dluzích. Kvůli nim část zemí čelí masivnímu nárůstu ceny hypoték. A naopak v jiných zemích je situace zcela klidná. Důvod? V části zemí eurozóny mají dlouhé fixace, jinde jsou naopak běžné hypotéky s takzvaným plovoucím kurzem. sta Přečíst článek