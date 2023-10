K soutěži Czech Press Photo mě přivedli mravenci, říká její ředitelka Veronika Souralová

Velkou část života Veronika Souralová věnovala fotografování hmyzu a psaní knížek pro děti. Proto ráda chodí sama do lesa a na louky, kde jí příběhy napadají. Před sedmi lety k umění přidala i funkci ředitelky společnosti Czech Photo, která pořádá prestižní soutěž Czech Press Photo. „Osobně jsem velmi introvertní, mám ráda přírodu a samotu. Naopak pracovně se pohybuji mezi velkým počtem lidí. Například na vernisážích, výstavách, kde před lidmi hovořím. Musela jsem se tuto extrovertnější polohu naučit,“ říká. Z vystudované stavební inženýrky se stala fotografka díky zálibě v makrofotografování sociálního hmyzu (mravenců), který je dle jejích slov dokonalým odrazem lidské společnosti, s tím rozdílem, že toto hmyzí společenství funguje.

Je to dvacet let, co se Veronika díky studiu přírody a fotografické praxi dostala k fotografickým zakázkám pro odborné časopisy a diskusím o hmyzu. To byla doba, kdy se makrofotografii ještě nevěnovalo tolik lidí jako dnes. „Nebylo to tak jednoduché, protože technika fotografování je náročná, ale docela lopotně jsem se to naučila,“ popisuje své začátky a vzrůstající nadšení pro přírodní makrofotografii. Pomohl k tomu i otec, který byl biolog a díky svým vědomostem Veroniku do tajů přírody zasvětil. Zaměřením sice zoolog a ornitolog, ale v důchodu se zaměřil na mravence. „V té době jsem ještě fotila i jiná témata. Například krajinu, či portréty a táta říkával: Fotíš pěkně, ale musíš mi vyfotit mravence, o kterých vydával odborný časopis a mé fotky začal publikovat. V té době jsem tomu propadla a z focení se stala vášeň. Zapomínám při tom na okolní svět,“ popisuje svůj další fotografický vývoj.

Nejde ovšem jen o prostou makrofotografii, ale tvůrkyni zajímá i celý proces života hymzu. Proto, jak sama říká, její fotografie jsou reportážemi ze života hmyzu. První takový cyklus se jmenoval: Co se děje v mraveništi. „Znala jsem profesionální soutěž Czech Press Photo, což bylo moje fotografické nebe, velký sen, kam jsem se snažila proniknout. Poslala jsem do výběru právě reportážní cyklus mravenců a porotu to zaujalo. Fotografie pak byly vystavené ve Staroměstské radnici. V diváckém hlasování tehdy získala první cenu fotografie Václava Havla, a moji mravenci se umístili na druhém místě, což pro mě byla velká motivace k tomu, abych se těmto fotografiím věnovala dál,“ popisuje svůj první veřejní úspěch a důvod pokračovat ve fotografování dál.

Úspěch v soutěži a start kariéry

Pro autorku to byla vstupní brána do Czech Press Photo, protože se díky úspěchu série se seznámila se zakladatelkou soutěže, Danielou Mrázkovou. A začala jí pomáhat s organizací soutěže. „Mravenci mi otevřeli dveře do Czech Press Photo, a nastartovali mou další kariéru,“ popisuje Veronika, která se stala pravou rukou zakladatelky soutěže.

Po osmi letech vzájemné spolupráce se Daniela Mrázková rozhodla Veronice soutěž předat. „A tak jsem před sedmi lety začala soutěž sama pořádat. To byl v mém životě velký bod zlomu, protože do té doby jsem byla hlavně tvůrkyně a s byznysem neměla nic společného. Manažerská role ale všechno změnila. Postupně jsem si nabrala svůj tým. Velkou roli v tom sehrál i manžel, který mě v aktivitě podporoval a díky němu jsem mohla společnost Czech Photo, která každoročně pořádá soutěž Czech Press Photo, odkoupit, převzít a posunout dál. Například pro tisíce unikátních fotografií, které za téměř třicet let historie soutěž získala, jsme vybudovali s manželem moderní archiv, kde jsou poklady uloženy a využíváme je k výstavám pro veřejnost,“ říká Veronika Souralová v pořadu Značka: Osobně na Newstream TV.

„Samotnou soutěž Czech Press Photo jsme přesunuli ze Staroměstské radnice do Národního muzea. To je velký projekt společnosti Czech Photo, protože před sedmi lety jsme pořádali jen soutěž Czech Press Photo, ale dneska s týmem budujeme značku Czech Photo, aby to byla taková střecha, které zastřešuje všechny obory fotografie. A myslím, že se nám to daří. K soutěži Czech Press Photo přibyla Czech Nature Phototo pro fotografy přírody, která lidi motivuje k její ochraně,“ představuje další strategii ředitelka.

V pořadu Značka: Osobně, který moderuje Katarína Krajčovičová z Newstreamu, Veronika Souralová hovoří o rozvoji a budování značky Czech Photo. Videorozhovor se spouští v úvodu článku. Ve formě podcastu si ho můžete poslechnout na vaší oblíbené platformě. Kanál Newstream je v Apple Podcasts, Google Podcasts i Spotify.

