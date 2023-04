Nebyla jsem oblíbená. Ale bylo a je mi to jedno, říká bývalá primátorka Krnáčová

Vysoká politika umí být toxická a zatočit s egem i zdravého člověka, přiznává bývalá primátorka Prahy Adriana Krnáčová. „Pro mě, která nesnáší podvody, neupřímnosti a lži, se v takovém prostředí nedalo dlouhodobě fungovat,“ říká vystudovaná kunsthistorička, která se do myslí občanů zapsala výrokem o zpovykaných Pražácích. Sebevědomý a bezprostřední projev proložený silnými výrazy jí byl vlastní. U politiků, novinářů ani veřejnosti s ním moc nezabodovala, ale jak sama říká, co si o ní druzí myslí, ji nikdy moc nezajímalo. „Byla jsem příliš upřímná pro politiky a málo sdílející pro novináře,“ dodala. Krnáčová se popisuje jako žena mnoha profesí a rolí, všechny prý ale spojuje její odhodlání bránit slabší. „Cit pro spravedlnost mám v DNA,“ říká o sobě v pořadu Značka: Osobně Kataríny Krajčovičové na Newstream TV.

Reklama

To, že byla neoblíbená, ji nikdy nerozrušovalo. Mínění ostatních lidí ji totiž nezajímají. „To, co si o vás myslí ostatní, je primárně znakem toho, co si myslí sami o sobě. Nevidím důvod se tím zabývat,“ vysvětluje. Chce být raději spojována s projekty a aktivitami, které se jí podařilo zrealizovat.

„Do loňského roku jsem byla nositelem nejvyšší bezpečnostní prověrky, což málokdo ví. Měla jsem ji během celého období na magistrátu a nestal se žádný skandál,“ říká.

Prostředí vysoké politiky popisuje jako toxické, plné neupřímností, podvodů a lží. „U mě se mohli lidé spolehnout, že to, co říkám, tak skutečně je. I když to bylo mnohdy nepříjemné.“

Krnáčová: Vlna iracionální nenávisti k Babišovi smetla i mě

Za upřímnost by teoreticky měla sbírat body u novinářů, ale nebylo tomu tak. „Mnozí novináři jsou úplatní. S dalšími musíte chodit do hospod a sdílet jim drby. Já jsem na to neměla čas a k tomu nesnáším úplatné lidi. To mi k oblíbenosti nepřidalo,“ říká.

Se jménem Adriany Krnáčové se pojí i působení v politické straně ANO a jejím předsedou, Andrejem Babišem. Mnozí lidé podle ní iracionálně nenáviděli Babiše. A tuto nenávist přenášeli i na ostatní členy strany, kteří byli ve funkcích. A Krnáčová nebyla výjimkou. „Když v roce 2017 a 2018 probíhaly demonstrace v Praze proti vládě a Andreji Babišovi, automaticky jsem s tím byla spojována. Nebylo přípustné, aby se něco dobrého o mně napsalo. Editor by to asi rovnou vyškrtal,“ dodává exprimátorka.

Reklama

Od nástupu do primátorské funkce věděla, že to není dobrá volba. Argumentuje však tím, že chtěla něco změnit. Ovládlo ji ego.

Po odchodu z vrcholné politiky napsala dvě knihy Zpupnost a později přidala i knihu 21 dní. V ní otevřeně píše o tom, jak ji opustil manžel, když dostala rakovinu a nabízí tak podporu ženám, kterým se stalo něco podobného v životě.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodu článku nebo si ho poslechnout na v Apple podcast, Google podcast či Spotify.

Děkujeme The Monkey Bar Prague za poskytnutí prostor a přípravu speciálního drinku, který měl být odrazem Adrianiny osobní značky tak, jak ji vnímá barman.

Sledujete i další díly pořadu Značka: Osobně:

video Ondřej Krátký: Jsem badatel s nadšením pro problémy Newstream TV „Nemám trpělivost vědce, ale nadšení badatele. Spojuje nás zájem řešit problém.“ Tak vidí charakteristický rys své osobní značky Ondřej Krátký, spoluzakladatel a CEO společnosti Liftago. „Problémy mě baví, jinak bych nemohl zkoumat tisíce možností, jak vylepšit naši službu,“ vysvětluje Ondřej v pořadu Značka: Osobně na Newstream TV. Nadšení pro vylepšování uplatňuje i sám na sobě, a své poznatky z cesty k vlastnímu sebezlepšování nově sdílí i na platformě HeroHero jako „Krátký videa“. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

video Vendula Pizingerová: Pro část lidí budu pořád zlatokopka Newstream TV „Nezáleží na tom, co všechno jsem za roky práce pro Kapku naděje dokázala, pro některé budu pořád jen první česká zlatokopka. A s tím nic nezmůžu,“ říká v rozhovoru pro Newstream TV Vendula Pizingerová, zakladatelka nadačního fondu Kapka Naděje a bývalá manželka zesnulého skladatele Karla Svobody. „Vím, že mě lidé buď nenávidí, nebo milují,“ prozradila v pořadu Značka: Osobně Kataríny Krajčovičové. Katarína Krajčovičová Přečíst článek