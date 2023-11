Vybudovat si dobré renomé trvá někdy dlouho, říká poradce freelancerů Robert Vlach

Robert Vlach je český podnikatel, poradce a popularizátor podnikání na volné noze. V roce 2011 získal za Moravskoslezský kraj ocenění Živnostník roku 2011. Napsal v Česku první knihu pro nezávislé profesionály v češtině Na volné noze: Podnikejte jako profesionálové. A mnoha freelancerům pomohl k výraznému zvýšení tržeb či nárůstu počtů klientů.

„Moje podnikání je velice pestré. Proto mám i zajímavý život. Práci neprožívám jednotně, každý rok je jiný. Ale zároveň je moje práce komplexní a ubírá se jasným směrem,“ popisuje své aktivity Robert Vlach, který se zabývá podporou podnikání, nezávislých profesionálů-freelancerů, ale i poradenstvím pro velké klienty. Na to je napojená i jeho publikační činnost.

Začínal v 90. letech jako web developer, a když se naskytla příležitost, tak ve dvaceti letech, plný nadšení, naskočil do internetového projektu ve Španělsku. Za dva roky urputné práce pro stálého klienta ale profesně vyhořel. Tak se vrátil domů a začal pracovat manuálně ve vinařství.

„Tím jsem si vyčistil hlavu a po roce se vrátil ke své práci. Začal se věnovat více klientům. Zároveň jsem zjistil, že zde již působí mnoho freelancerů, tak jsem se jim začal edukativně věnovat a předávat své zkušenosti. To vzbudilo velký ohlas a zájem,“ vzpomíná na své začátky v domácím byznysu. Proto začal freelancery podporovat systematicky a projektu se úspěšně věnuje osmnáct let.

„Jednou z oblastí mé práce stále je podpora podnikání nezávislých profesionálů - freelancerů, které jsem se začal věnovat v roce 2005 jako první publicista, konzultant a lektor v Česku. Pomáhat freelancerům mě totiž obrovsky baví a naplňuje, coby mé profesní poslání,” popisuje část svých aktivit.

Renomé je zásadní

O tomto tématu napsal i velmi úspěšnou poradenskou knihu Na volné noze: Podnikejte jako profesionálové, které se v Česku prodalo 20 tisíc výtisků a byla přeložena do několika jazyků. U freelancera je dle jeho slov zásadní cesta budování dobrého jména a osobní značky. U každého oboru se to dělá jinak. Nejprofesionálněji si lidé budují jméno v zábavě, kultuře a sportu.

„Dobré jméno je tak starý fenomén, že existuje stejně dlouho jako lidstvo samo. Vzniká tím, co si lidé o konkrétním člověku povídají a jak jsou spokojeni s jeho prací. Pokud získává dobré reference o své profesionalitě, tak si pak nemusí vytvářet nějakou zásadní propagaci, ale lidé za ním přijdou sami se zajímavými zakázkami. K takovým se začátečník, nebo člověk se špatnou reputací nemá šanci dostat,” říká s tím, že to je samozřejmý výsledek kvalitní práce a spokojenosti klientů. V některých profesích to však trvá velice dlouho a rozjezd úspěšné kariéry se může mnohdy protáhnout, jiné profese jsou dynamické a jde se prosadit rychleji.

Rozdíl mezi prací zaměstnance a freelancera Robert Vlach vidí v tom, že živnostník si tak může připsat reputační bonus a úspěch sám prezentovat, to zaměstnanec nemůže, protože jeho práce podléhá firmě. Proto ho prezentuje podnik a konkrétní lidé, kteří za úspěchem stojí, nejsou vidět.

„Dobré jméno neznamená, že ten konkrétní člověk neudělal nikdy chybu. Hlavní ale je, že o jeho práci mezi lidmi převažuje pozitivní konsenzus, že práci dělá poctivě a profesionálně. Osobní branding je pak věc marketingu, který vylepšuje image, ale stále musí zůstat pravdivý. Na první pohled může být značka stylizovaná, ale nesmí se nic kamuflovat a měnit osobnost,“ popisuje budování dobrého jména Rober Vlach.

V pořadu Značka: Osobně, který moderuje Katarína Krajčovičová z Newstreamu, hovoří Robert Vlach o rozvoji a budování osobní značky freelancerů. Videorozhovor se spouští v úvodu článku. Ve formě podcastu si ho můžete poslechnout na vaší oblíbené platformě. Kanál Newstream je v Apple Podcasts, Google Podcasts i Spotify.

Děkujeme The Monkey Bar Prague za poskytnutí prostor a přípravu speciálního drinku, který měl být odrazem Robertovy osobní značky tak, jak ho vnímá barman.

