Zdraží benzin mimo dálnice? Tohle říkají data
Vládní stropování marží pohonných hmot prý sice zlevní jejich ceny u dálnic, ale zdraží je mimo ně. Opravdu? Na ničem takovém se odborná literatura neshoduje.
Vládní zastropování marží u pohonných hmot má podle kritiků zdražit paliva mimo dálnice. Ekonomické studie ale ukazují opak. Například studie uveřejněná v roce 2011 v prestižním Journal of Economic Behavior & Organization se snažila laboratorně vytvořit ideální podmínky proto, aby mohla doložit, že cenový (maržový) strop funguje jako kotva. Jenže nic takového nepotvrdila ani v ideálních, laboratorních podmínkách.
Přitom její autoři předpokládali, že důvodem předchozího nepotvrzení chování stropu coby kotvy v tržních podmínkách je existence různých frikcí, tření a šumů v reálných (nikoli tedy laboratorních) podmínkách.
Závěry studie lze vztáhnout i na Česko.
Z hlediska podmínek na českém trhu citovaná studie o absenci efektu stropu coby kotvy, tedy o absenci stropu, k němuž se „ukotví“ i ceny (marže) dosud nižší, dobře popisuje konkurenční segment mimo dálnice. Mimo dálnice tedy ceny pravděpodobně budou dále podléhat standardní tržní soutěži, i pod stropem.
Vláda kvůli současným vysokým cenám pohonných hmot zastropuje marže distributorů paliv, současně sníží spotřební daň na naftu. Stát bude také denně určovat maximální cenu paliv.
Vláda kvůli současným vysokým cenám pohonných hmot zastropuje marže distributorů paliv, současně sníží spotřební daň na naftu. Stát bude také denně určovat maximální cenu paliv.
Dálnice versus zbytek trhu
Zato na dálnicích strop podle studie zafunguje spíš jako tvrdé omezení vysokých marží, takže k relativnímu zlevnění pohonných hmot (oproti situaci bez zastropování marží) dojde.
V Česku je totiž dlouhodobě omezenější konkurence na dálnicích, což otevírá prostor vysokým maržím a tiše koluzivnímu jednání tamních pump – tedy jakési tiché, nepsané dohodě na marži, na ceně.
Naopak, mimo dálnice je konkurence dlouhodobě intenzivnější, protože se tam plně projevuje fakt, že v Česku je jedna z nejvyšších hustot čerpacích stanic na světě. A také tam přetrvává značné zastoupení nezávislých pump, nespadajících do velkých mezinárodních řetězců, a rovněž vyšší zastoupení pump, jež uplatňují cenovou politiku dlouhodobě nízkých marží. Řidiči jsou mimo dálnice tradičně, z více příčin, na cenu citlivější než řidiči na dálnicích.
S přihlédnutím ke zmíněné studii z Journal of Economic Behavior & Organization není důvod domnívat se, že tato konkurence mimo dálnice utichne kvůli stanovení stropu (jehož výši jako dostatečnou kvitují sami tuzemští čerpadláři). Konkurenční boj dále bude probíhat pod ním.
Andrej Babiš měl úspěšný týden. Nejdříve vyřešil drahá paliva, poté i složení české mise na červencové zasedání NATO v Turecku. Jeho lidé také proplouvají výběrovým řízením na radní České televize. Babiš si musí mnout ruce, jak mu to vládnutí pěkně jde.
Andrej Babiš měl úspěšný týden. Nejdříve vyřešil drahá paliva, poté i složení české mise na červencové zasedání NATO v Turecku. Jeho lidé také proplouvají výběrovým řízením na radní České televize. Babiš si musí mnout ruce, jak mu to vládnutí pěkně jde.