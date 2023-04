Dalibor Martínek: Vzdělat Čechy je nadlidský úkol. Potýkají se s tím i nadnárodní korporace

Velkým českým firmám s německými vlastníky, jako je třeba Bosch nebo Siemens, ale také řadě dalších, které tvoří třetinu produkce českého průmyslu, fatálně chybí odborně vzdělaní zaměstnanci. Dostupnost kvalifikovaných lidí je podle nich největší brzdou rozvoje tuzemské ekonomiky.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) nyní slaví třicet let existence. K tomuto výročí si nechala vypracovat obsáhlou studii na téma, jak na tom české průmyslové podniky s německým vlastnictvím jsou. Výsledkem průzkumu je, že vlastně dobře.

Podle Spolkového statistického úřadu česko-německý obchod v loňském roce vzrostl a dosáhl rekordní hodnoty 113 miliard eur. Podle predikcí německého úřadu bude i v letošním roce tento vzájemný obchod tahounem českého zahraničního obchodu.

Nad světlými zítřky se však vznáší jeden temný mrak. A tím je český vzdělávací systém. Ten naprosto nestíhá vývoj světa, nových technologií a potřeby průmyslu. Klíčovým okamžikem je, že se v rytmu čtyř let, někdy méně, střídají vlády a příslušní ministři. A s tím se mění státní koncepce a priority.

Propast se prohlubuje

Výrobní podniky tady však stojí desítky let. A každá nová dohoda na vzdělávání padá s odchodem ministra. „S velkými obavami vnímáme, že státní systém odborného vzdělávání se téměř nezlepšil, zatímco komunikační, technologické a digitální požadavky ve firmách se rychle mění. Tato propast se bude dále prohlubovat,“ uvedl Bernard Bauer, šéf Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

Jedna z nejvlivnějších českých manažerek, Hana Součková, výkonná šéfka globální digitální společnosti SAP, k tomu říká: „Nejistá situace na trhu zvyšuje naléhavost digitální transformace. Už dnes ale pozorujeme, že pro tuto transformaci není na trhu dostatek kvalifikovaných lidí.“

Šéf českého zastoupení německého Bosche a prezident ČNOPK Milan Šlachta pod čarou říká, že klíčovým problémem je, že v zásadě není možné se dohodnout s nějakým ministrem na kloudném řešení. Ministerstvo školství neumí nastavit systém, aby byli k dispozici učitelé, kteří by nově potřebné dovednosti dokázali předávat. Jinak řečeno, takoví učitelé v Česku téměř neexistují. A státní úřad nedokáže udělat nic k tomu, aby se situace změnila.

V zajetí neschopných struktur

Firmy přitom nabízejí finanční spoluúčast. Pro tu není funkční systém.

Jinými slovy český průmyslu se nachází v zajetí neschopných státních struktur, které jsou inertní k jakémukoliv řešení, které by vedlo ke zvýšení výkonnosti české ekonomiky. Takto natvrdo se to ovšem ČNOPK nikdy neodváží říct, jelikož jde v zásadě o německý diplomatický výsadek v Česku.

Výsledkem nadále bude, že se Česko bude propadat v Němci sestavovaném žebříčku zemí atraktivních pro investice. Nyní je naše země v tomto hodnocení na třetím místě za Slovinskem a Polskem. Do roku 2018 se Česko drželo několik let na prvním místě.

