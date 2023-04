Jak z Česka udělat technologickou mocnost? Začněme třeba tím, že bitcoin budeme danit jako akcie

Dnes platí, že se musí danit zisk z každého prodeje kryptoměny, tedy ať už za ni člověk kupuje jinou kryptoměnu, nebo ji převádí do konvenčních peněz typu korun, eur či dolarů. Do daňového přiznání je pak třeba uvést všechny příjmy z kryptoměn a následně je zdanit sazbou ve výši patnácti procent. Není přitom jasné, proč se tento přístup liší například od srovnatelných akciových trhů. Zde platí takzvaný časový test, kdy je držitel akcie po třech letech od jejího nabytí od daně osvobozen.

Řada kryptoměn se přitom dnes chová jako technologické akcie. Už jen z tohoto důvodů postrádá smysl časový test v případě krypta neuplatňovat, když přitom u akcií platí. Podmínky by se měly srovnat. Politici ovšem zatím v kryptu nevidí aktivum srovnatelné s akciemi. Jsou zmateni ranými léty krypta, kdy jej zlí jazykové podrobovali kritice kvůli tomu, že údajně slouží hlavně jen k praní špinavých peněz či online obchodování s drogami, zbraněmi nebo dětskou pornografií. Tuhle dobu máme naštěstí za sebou. Dnes už s takto primitivní kritikou krypta přichází jen málokdo, leč v hlavách politiků setrvala.

Přitom pokud by v Česku vytvořili příhodné podmínky pro další rozvoj krypta, včetně právě usnadnění investic do něj zarovnáním podmínek s akciemi, naše země může upevnit svoji pozici globální krypto mocnosti.

Dívejme se na krypto jako na technologickou branži. Jak ji vidí třeba Američané a investoři v USA i mnohde jinde na Západě. Vždyť to, že třeba v bitcoinu spatřují svého druhu technologickou akcií, není náhodné. Jakmile tedy podpoříme rozvoj krypta v Česku a investice do něj, podporujeme technologický sektor naší země a její IT branži. Což je přesně to, co potřebujeme. Rozvoj ekonomické produkce s vyšší přidanou hodnotu, která bude schopná alespoň zčásti zacelit rány vzniklé probíhajícím „začátkem konce“ tradičního autoprůmyslu.