Lukáš Kovanda: Zahraniční obchod ČR se po roce vrací „do plusu“. Hlavně díky zlevnění energií a silné koruně

Český zahraniční obchod se po roce vrací do kladných hodnot. Poprvé od loňského ledna totiž letos v lednu vykázal přebytek. Ten čítá 9,5 miliardy korun. Jedná se nejvýraznější přebytek českého zahraničního obchodu za celé období do dubna 2021.

Analytici oslovení agenturou Bloomberg sice dle prostřední hodnoty svých odhadů čekali ještě optimističtější výsledek, a sice přebytek v rozsahu dokonce 13,1 miliardy korun. Avšak i skutečný výsledek je povzbudivý. Odráží se v něm totiž citelný pokles cen zejména plynu v EU, ale také ropy na světových trzích. Obě tyto komodity musí Česko ve velkém dovážet, takže jejich zlevnění se pozitivně promítá do „zlevnění“ celého českého dovozu.

Plyn v EU zlevňuje zejména díky nadprůměrně teplému počasí, které pomáhá udržovat evropské plynové zásobníky naplněné i nyní ze zhruba 60 procent. Přitom v tuto část roku bývají obvykle naplněny jen ze zhruba 40 procent. Ropa je pak poměrně levná zejména z důvodu obav z recese v USA.

Silná koruna exportérům zas tolik neškodí

Dovoz do Česka dále „zlevňuje“ nebývale silná koruna, která letos vykazuje vůči euru své takřka historicky rekordní úrovně – je vůči evropské jednotné měně nejsilnější od léta 2008. Silná koruna přitom zároveň není až takovou překážkou vývozcům, kteří těží ze silnější průmyslové aktivity v ČR a ze zlepšování situace v oblasti mezinárodní logistiky. Poměrně příznivé podmínky pro export tak rovněž přispívají – vedle zmíněného „zlevnění“ dovozu – k tomu, že Česko má po roce poprvé přebytek zahraničního obchodu.

Navzdory lednovému přebytku ale letos skončí tuzemský zahraniční obchod „v minusu“, a to deficitem přes sto miliard korun. Mírnější než loňský deficit bude výsledkem zlevnění energií, přičemž se ale jak česká, tak zahraniční ekonomiky – naše vývozní destinace – budou zhusta potýkat s rizikem recese, což ochromí jejich poptávku právě i po českém zboží.

