Trumpova cla zřejmě zlevní Čechům francouzské víno. Ohrozí to české vinaře?

Americký prezident Donald Trump hrozí zemím Evropské unie zavedením cla ve výši 200 procent na víno, šampaňské a další alkoholické nápoje, které do USA vyvážejí. Trump cla hodlá zavést, pokud EU začne uplatňovat clo na americkou whisky, jak Brusel plánuje. Clo na whisky hodlá EU zavést coby součást odplaty za Trumpova nová cla na ocel a hliník, zavedená tento týden.

Otázkou je, zda v důsledku Trumpova cla, bude-li skutečně zavedeno, zlevní francouzská vína v Česku. Že prý totiž Francie zaplaví trh EU svým vínem, které kvůli Trumpovu 200procentnímu clu již neudá v USA. To by samozřejmě ohrožovalo české vinaře. Ale nastat to nemusí. Dokonce může nastat opačná situace. Francouzští vinaři budou na lukrativní americký trh vyvážet dále. Ovšem sáhnou si do marží a zisků, aby i přes 200procentní clo stále v USA prodávali dostatečné množství lahví. Ponížené zisky pak mohou kompenzovat až dokonce navýšením cen na trhu EU.

Pokud by se Trumpovo clo týkalo všech alkoholických nápojů, z českých vývozců budou nejvíce zasaženi ti, kteří do USA vyvážejí pivo. Loni jej do USA exportovali v hodnotě takřka 200 milionů korun. Lihovin pak čeští exportéři vyvezli do USA za bezmála 27 milionů korun a vína za zhruba 11 milionů. Vývoz sektu byl zanedbatelný.

V případě piva byly loni Spojené státy jedenáctým největším odbytištěm českého exportu. Na prvním místě figuruje Německo, kam Češi exportovali pivo za takřka 2,5 miliardy korun, tedy ve 12,5krát větší hodnotě, než činil export piva do USA.

Taktéž v případě lihovin z ČR jsou Spojené státy až jedenáctým největším odbytištěm českého exportu.

Trumpovo clo by tak pro české vývozce alkoholických nápojů bylo nepříjemností, ale zpravidla by je nijak fatálně ohrozit nemělo.

