Trumpovo clo na alkohol z EU, jímž hrozí, by v Česku poškodilo nejvíce vývozce piva

Americký prezident Donald Trump dnes pohrozil zemím Evropské unie zavedením cla ve výši 200 procent na víno, šampaňské a další alkoholické nápoje, které do USA vyvážejí. Trump cla hodlá zavést, pokud EU začne uplatňovat clo na americkou whiskey, jak Brusel plánuje. Clo na whiskey hodlá EU zavést coby součást odplaty za Trumpova nová cla na ocel a hliník, zavedená tento týden.

Pokud by se Trumpovo clo týkalo všech alkoholických nápojů, z českých vývozců budou nejvíce zasaženi ti, kteří do USA vyvážejí pivo. Loni jej do USA exportovali v hodnotě takřka 200 milionů korun. Lihovin pak čeští exportéři vyvezli do USA za bezmála 27 milionů korun a vína za zhruba 11 milionů. Vývoz sektu byl zanedbatelný.

V případě piva byly loni Spojené státy jedenáctým největším odbytištěm českého exportu. Na prvním místě figuruje Německo, kam Češi exportovali pivo za takřka 2,5 miliardy korun, tedy ve 12,5krát větší hodnotě, než činil export piva do USA.

Taktéž v případě lihovin z ČR jsou Spojené státy až jedenáctým největším odbytištěm českého exportu.

Trumpovo clo by tak pro české vývozce alkoholických nápojů bylo nepříjemností, ale zpravidla by je nijak fatálně ohrozit nemělo.

