Hollywood se opět rozbíhá. Hereckou stávku ukončila dohoda studií s odbory

Členové amerických hereckých odborů schválili dohodu s filmovými studii, která ukončila čtyřměsíční stávku v Hollywoodu. S tříletou smlouvou souhlasilo 78 procent odborářů, uvedla dnes agentura AP. Herecký protest spolu se stávkou scénáristů letos ochromily americký zábavní průmysl.

Zástupci odborů se na ukončení stávky dohodli s majiteli studií již téměř před měsícem, všech zhruba 160 tisíc členů svazu SAG-AFTRA však od té doby mělo možnost o smlouvě hlasovat. V úterý organizace oznámila konečné schválení dohody.

„Tato smlouva je velkou výhrou pro pracující herce a znamená úsvit nové éry (filmového) průmyslu,“ uvedl svaz v prohlášení na síti X.

Podle AP však na rozdíl od nadšené a takřka jednomyslné podpory dřívější dohody stávkujících scénáristů nebyly herecké odbory zdaleka tak jednotné. Někteří významní členové se snažili přesvědčit kolegy k odmítnutí smlouvy.

Stávka herců, podobně jako v případě scenáristů, souvisela s platovými podmínkami při práci pro streamovací služby. Ty jsou podle umělců výrazně horší, než tomu bylo u tradičních televizních produkcí. Za oběma protesty byly také obavy z nahrazování lidské práce obsahem generovaným umělou inteligencí (AI). Herce znepokojovalo, že studia by díky pokroku AI mohla manipulovat s jejich podobiznami nebo nahrazovat lidské herce digitálními obrazy.

