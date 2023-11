Gigafactory u Plzně nebude. Volkswagen projekt v Líních zavrhl

Projekt gigafactory Volkswagenu v Líních u Plzně je u ledu, nejméně do roku 2025. Německý automobilový gigant nevidí v tuto chvíli důvod pokračovat v jednáních o výstavbě další evropské gigafactory. Český automobilový průmysl bez gigafactory čeká temná budoucnost, v ohrožení jsou desítky tisíc pracovních míst. Ministr Síkela situaci klidní, že Česko má ještě pár želízek v ohni.

Koncern Volkswagen nebude v současnosti rozhodovat o dalších lokalitách pro výstavbu gigafactory na baterie do elektromobilů v Evropě. Jedním z kandidátů přitom byla i Česká republika se svou zónou v Líních u Plzně. Kvůli pomalejšímu rozvoji elektromobility v Evropě pro to nyní není důvod. V prohlášení pro tisk to dnes uvedl předseda představenstva koncernu Volkswagen Oliver Blume.

V pondělí o tom Blume jednal s premiérem Petrem Fialou (ODS), který nedávno uvedl, že čas, po který může Česko jednat s automobilkou Volkswagen o umístění továrny, se blíží ke konci. V případě oddalování rozhodnutí by se Česko mělo podle něho soustředit na další strategické projekty.

Budou jiné projekty

Výstavba gigafactory na baterie pro elektromobily patří podle premiéra Petra Fialy (ODS) dál mezi priority vlády, řekl novinářům. S předsedou představenstva koncernu Volkswagenu Oliverem Blumem jednal v pondělí.

Česká republika podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) jedná s pěti potenciálními investory na výstavbu továrny na baterie do elektromobilů na svém území. Jsou z různých kontinentů. Jde o investice v řádu miliard eur. Síkela to uvedl po jednání vlády.

„Vzhledem k situaci na trhu včetně pomalejšího náběhu trhu s elektromobily v Evropě prozatím neexistují obchodní důvody, proč rozhodnout o dalších lokalitách v Evropě. Zároveň už koncern Volkswagen a PowerCo tři místa pro výrobu bateriových článků vybraly: Salzgitter (Německo), Valencie (Španělsko) a St. Thomas (Kanada). Tyto tři závody mají výrobní potenciál až 200 GWh ročně,“ uvedl Blume.

Česká vláda ve spolupráci s místními partnery odvedla podle Blumeho vynikající práci při přípravě potenciálního umístění továrny na baterie. Volkswagen bude v souvislosti s transformací své automobilky Škoda Auto na výrobu elektromobilů s vládou v úzkém kontaktu a bude pokračovat ve strategických jednáních, dodal.

Předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer uvedl, že z obchodního pohledu nyní nelze o další továrně rozhodnout. „Jsem odhodláni pomáhat s transformací automobilového průmyslu. Budoucnost společnosti Škoda Auto je elektrická a my jsme se zavázali do roku 2027 investovat 5,6 miliardy eur do elektromobility a 700 milionů eur do digitalizace,“ uvedl. Vedle pokračování výroby elektromobilu Enyaq v Mladé Boleslavi bude v ČR Škoda Auto vyrábět rovněž nové velké elektrické rodinné SUV na bázi studie Vision 7S.

Volkswagen vybíral mezi Polskem, Maďarskem a Líněmi, kde by továrna zaměstnala do 4000 lidí. Její stavbu odmítly místní aerokluby a piloti využívající záložní armádní plochu, v některých okolních obcích se podepisovala petice proti stavbě. Stát investici podpořil a chtěl v místě postavit strategický podnikatelský park. Vláda loni v červenci stanovila klíčové stavby v lokalitě a byla připravena dát na ně devět miliard korun.

