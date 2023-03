Fiala: Valorizační mechanismus i předčasné důchody doznají změn

Vláda počítá se systémovým řešením a úpravou obecného valorizačního mechanismu penzí včetně předčasných důchodů. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Spornou vládní novelu o nižším červnovém růstu penzí, kterou kvůli opozičním obstrukcím projednávala Sněmovna od úterý do soboty, je podle něj nutné přijmout kvůli nepředvídatelnému nárůstu inflace.

"Systémové řešení máme nachystané, upravíme obecný valorizační mechanismus včetně předčasných důchodů. To je nutná věc," řekl Fiala. Ti, kdo valorizační mechanismus vytvořili, si podle ministerského předsedy uměli představit maximálně pětiprocentní inflaci. Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) na začátku února uvedl, že návrh nového nastavení by chtěl představit do několika týdnů. Zmínil návrat k dřívějšímu mírnějšímu navyšování.

Stejně jako Jurečka i Fiala uvedl, že vláda mimořádnou valorizaci důchodů letos očekávala, ale s dopady na rozpočet pro tento rok do 20 miliard korun. Že by měly být mnohem vyšší, přes 35 miliard korun, podle něho způsobil až skokový nárost inflace mezi prosincem a lednem.

Díky jednorázovému snížení červnové valorizace stát letos ušetří zhruba 20 miliard korun. Snížení výdajů v dalších deseti letech Jurečka odhadl na 316,4 miliardy korun. "My teď musíme reagovat na mimořádnou valorizaci ve výši, ve které ji nikdo nečekal, aby nám to nenavýšilo základnu na pořád do budoucna. Teď by to bylo 35 miliard, příští rok 58 miliard. To nejde," poznamenal Fiala.

Penze se mají kvůli inflaci mimořádně valorizovat od června. Podle podkladů k návrhu by se podle nynějších pravidel zásluhový procentní díl důchodu zvedl o 11,5 procenta, průměrný starobní důchod by rostl o 1770 korun. Vláda navrhla jednorázově přidání omezit a navýšit zásluhový díl o 2,3 procenta a k tomu o 400 korun, průměrný starobní důchod by se navýšil o 760 korun. Zadlužení by se zbrzdilo o 19 miliard korun. Místo 34,4 miliardy na dluh navíc by se vyplatilo 15,4 miliardy Kč. Sněmovna návrh schválila v sobotu, dostane ji nyní k projednání Senát a následně k posouzení prezident.

Sociolog a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Daniel Prokop v ČT řekl, že změna ve valorizacích je nespravedlivá vůči lidem, kteří půjdou do důchodu letos nebo příští rok, protože budou mít důchody nižší. Systém by se měl nastavit tak, aby v době vysoké inflace rostly hlavně nízké důchody, uvedl.

Ekonomka a členka NERV Helena Horská uvedla, že systém valorizace důchodů nebyl dlouhodobě připravený na velké výkyvy v cenách nebo v reálných mzdách. Důchodový systém podle není v současném stavu dlouhodobě udržitelný. Uvedla, že vláda by měla dělat změny nejen v důchodovém systému, ale například i v daních.

Penze se skládají ze dvou částí. Solidární pevná výměra je stejná pro všechny a zásluhový procentní díl odráží odpracovanou dobu, odvody z výdělků a počet vychovaných dětí. Důchody se valorizují vždy od ledna o růst cen a od roku 2018 o polovinu růstu reálných mezd, do té doby to bylo o třetinu růstu. Přidávaná částka se rozloží mezi zásluhový a solidární díl, který musí odpovídat deseti procentům průměrné mzdy. Mimořádně se pak důchody zvedají, pokud ceny od posledního navýšení vzrostly aspoň o pět procent. O tolik, o kolik se zdražilo, se upraví zásluhový díl důchodu. Lidé s vyšší penzí si tak polepší víc.