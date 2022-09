Stanislav Šulc: Volby, které nic nezmění

Obecní volby tradičně patří k těm nejhůř uchopitelným z politického hlediska. Většinu obcí totiž ovládnou bezejmenná uskupení místních lidí. A je tomu tak dobře. Ostatně politikaření v Praze je dostatečným důkazem toho, že vysoká politika a správa reálných věcí si příliš nerozumí.

Pravice – levice – populisté. Koalice – opozice – populisté. Dobro – zlo – populisté. Na těchto trojúhelnících jde téměř stoprocentně vystavět to, jak se volby prezentují navenek, ty aktuální nevyjímaje.

Opozice tvrdí, že jde o referendum o vládě Petra Fialy. Vládní koalice tvrdí, že tomu tak není. Populisté tvrdí, že jde o boj s vysokými cenami. I když to prostřednictvím svých plakátů hlásí téměř všichni. Údajně se politikům, pokud je zvolíme do místních zastupitelství, podaří snížit ceny za energie. Kromě Prahy, která je vlastníkem Pražské plynárenské, se to opravdu nikomu nepovede.

A tak tomu bude více méně se vším, co se týká celostátní politiky. Tyto volby s ní totiž souvisí zcela vágně. A pokud někdo přeci jen touží volit podle obliby šéfů jednotlivých stran, jeho věc. Nicméně celostátním kormidlem to opravdu prakticky nehne.

Pokles zájmu

Nicméně jedna důležitá zpráva tu přeci jen je. A byla tu dřív, než se volit vůbec začne. Je to nezájem. Lidé stále méně jsou ochotni nikoli volit, ale být voleni. Podle statistik roste počet obcí, kde je k dispozici jen jedna kandidátka, roste i počet obcí, kde vlastně vůbec žádná kandidátka nevznikne a nastane hloupá situace delegovaného řízení.

A to je opravdu problém. V lidech roste pocit takzvané anomie, tedy že se nepodílejí na řízení vlastních životů. Že jejich hlas (nejen ten volební) nemá vliv.

Čím více lidí si toto bude v sobě pěstovat, tím rychleji bude naše demokracie chřadnout. A nebude to mít dopad jen na ty takzvané tradiční strany. I současní protisystémoví populisté se postupně dostanou pod palbu ještě větších extrémistů, až celá ta spirála zmaru vyvrcholí nějakým velkým průšvihem.

Co před dekádou působilo jako katastrofický, ale spíše nepravděpodobný scénář, je pod tíhou ztěžujících se podmínek a zhoršující se životní úrovně najednou docela jednoduše představitelná alternativa.

Fontána nejen pre Zuzanu

Takže jestli s tím chtějí lokální politici něco dělat, měli by si vzpomenout, co je jejich rolí. Řešení místních rozvojových plánů, zajištění fungování obce a příprava investic do lepších životních podmínek v obci.

Hloupý, ale velmi dobrý příklad dával bývalý dlouholetý primátor Teplic Jaroslav Kubera. Za každé vítězství postavil novou fontánu. Ano, je to vlastně hloupost, ale hmatatelná a pokaždé vznikl další možný cíl výletu pro místní a všechny případné návštěvníky Teplic. A místní politici by vlastně moc navíc řešit neměli. A měli by to chápat i voliči a nechtít po svých starostech řešit energetickou krizi, na kterou starostové opravdu mohou, s prominutím, civět jako tele na nová vrata.