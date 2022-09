Dalibor Martínek: Místo koblih jsou tu rohlíky. A kde je Bureš? Předvolební bizár vrcholí

Za Kroutil bude líp. Moderní a kvalitní školství je naší prioritou. Co toto divné sousloví znamená? Hlavně to, že je tu ostrá fáze předvolební kampaně. Plakáty s tímto zněním rozvěsilo hnutí ANO všude možně po Praze. Kroutil je nyní za ANO zastupitelkou na Praze 8. Kroutil má na plakátech své jméno i obrázek.

Ale co chudák Bureš, který za ANO aspiruje na ovládnutí radnice v Kladně? František má na svém plakátu pouze heslo Volte Ano, bude líp. Takže ne, že bude za Bureše líp? Marketingoví experti z ANO ví, kudy leze koza.

Komunální volby máme příští týden, 23. a 24. září. Kampaň má bizarní rozměry. Možná ještě bizarnější, než když před minulými parlamentními volbami Babiš rozdával u metra koblihy. Nešťastný studentský dobrovolník moc prosil, abych ho nefotil, když ve stanici metra při loudavé agitaci za Piráty rozdával rohlíky dodané z jedné módní pražské pekárny.

Takže kdo to vyhraje, koblihy, nebo rohlíky?

Programy stran pro komunální volby jsou naprostá hlušina. Nereálné sliby, hloupá hesla. A rohlíky. Přitom jde o docela hodně. Pražský magistrát každý rok rozděluje 90 miliard korun. Je to víc peněz, než má na nákup zbraní ministerstvo obrany. K tomu navíc, každá pražská městská část ročně disponuje částkou přes miliardu korun.

Starosta nemusí ani hnout palcem, ale peníze mu prostě spadnou z nebe. Náhodně vybraný příklad: Jablonec nad Nisou, město s méně než padesáti tisíci obyvatel, má letošní výdaje rozpočtu jednu a půl miliardy korun. Před radnicí v centru města stojí na vyhrazených místech služební černé superby.

Nejde o Jablonec. Je to ve všech městech podobné. Zdroje jsou, jak říkal matador sociální demokracie Vladimír Špidla. Který mimochodem kandiduje do Senátu. Ano zdroje jsou. Jsou to naše peníze. Pokud se někdo ptá, o co jde v komunálních volbách, nabízí se odpověď.

Od starosty vítězné strany se obvykle očekává, že peníze rozdá „správným směrem“. Občas kvůli tomu jde někdo i bručet. STAN je nyní, v průběhu kauzy Hlubuček, pod pražským volebním šéfem Petrem Hlaváčkem polepšenou stranou. Hleďme, to bylo ale rychlé polepšení. Andrej Babiš se zase letos věnuje cestování. Jízda karavanem, která patrně míří k ovládnutí Hradu, mu možná bude pohodlně stačit i k ovládnutí mnoha radnic. Možná i Prahy, kde to měl vždy těžké.

Babiš byl se svým hnutím v minulých komunálních volbách v počtu získaných mandátů sedmý, za všelijakými nezávislými hnutími, za STAN, za ODS. A dokonce i za sociální demokracií. Tu už si teď mnoho lidí ani nepamatuje. Vzhledem k tomu, jak to ODS se svými partnery kutí ve vládě s energiemi, na které brzo mnoho lidí nedosáhne, je vlastně jedno, co dají Babišovi marketéři na předvolební plakáty.