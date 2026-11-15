Spor dodavatelů pro dostavbu Dukovan bude řešit i korejský parlament
Jihokorejský parlament se zřejmě bude zabývat krachem jednání mezi státní společností Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) a konsorciem korejských firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility o smlouvě na stavební práce při výstavbě dvou nových jaderných bloků v Dukovanech. Informoval o tom jihokorejský tisk. Smlouvu na stavbu nových bloků v Dukovanech to ale neohrozí.
Slyšení navrhl poslanec opoziční Strany lidové moci (PPP) Pak Song-min. Podle něj se jihokorejské konsorcium potýká s vnitřními problémy. Odvolal se přitom na informace médií, podle nichž se KHNP snažila ukončit jednání o smlouvě se společností Daewoo ve prospěch jiného subdodavatele. Jako hlavní důvod bylo uvedeno, že se stranám nepodařilo překlenout rozdíly ohledně výše smluvní částky.
Projekt nových jaderných bloků v Dukovanech narazil na komplikaci. Korejská KHNP bez dohody ukončila jednání o stavební smlouvě s konsorciem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility kvůli rozdílným postojům k zásadním podmínkám. Firma nyní připravuje další postup včetně možnosti nového tendru na dodavatele stavebních prací. Zda změna zasáhne harmonogram nebo cenu projektu za stovky miliard korun, zatím není jasné.
Dostavba Dukovan dostala zásah. KHNP ukončila jednání o stavební smlouvě
Zprávy z firem
Projekt nových jaderných bloků v Dukovanech narazil na komplikaci. Korejská KHNP bez dohody ukončila jednání o stavební smlouvě s konsorciem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility kvůli rozdílným postojům k zásadním podmínkám. Firma nyní připravuje další postup včetně možnosti nového tendru na dodavatele stavebních prací. Zda změna zasáhne harmonogram nebo cenu projektu za stovky miliard korun, zatím není jasné.
S návrhem na slyšení souhlasil i poslanec vládní Demokratické strany Pak He-song. Ten uvedl, že Národní shromáždění by mělo prošetřit obvinění, že KHNP důrazně usilovala o změnu dříve dohodnutých smluvních podmínek.
Telefonát s ministrem Havlíčkem
Jihokorejský ministr průmyslu a obchodu Kim Čung-kwan na síti X napsal, že v pátek pozdě večer prostřednictvím videokonference jednal s českým protějškem Karlem Havlíčkem (ANO), kterého ujistil, že stavba bude dokončena v dohodnutém termínu. Stavba prvního bloku podle dosud zveřejněných plánů měla začít v roce 2029, hotový by měl být v roce 2036.
Českým jaderným oborem se v posledních dnech šířila poplašná spekulace – Korejci už údajně vyhlížejí spoustu projektů v Americe a o Dukovany přestávají mít zájem. Tyto obavy vyvolala nedávná zpráva, že KHNP přerušila jednání s další korejskou společností Daewoo o dodávce stavební části dukovanského projektu. Kolem amerických projektů je však ve skutečnosti hodně nejistot, což potvrdily i volby do Kongresu. Význam Dukovan nijak neklesá.
Americké jaderné projekty jsou pro Korejce zatím „holubi na střeše“. Dukovany stále mají zásadní význam
Názory
Českým jaderným oborem se v posledních dnech šířila poplašná spekulace – Korejci už údajně vyhlížejí spoustu projektů v Americe a o Dukovany přestávají mít zájem. Tyto obavy vyvolala nedávná zpráva, že KHNP přerušila jednání s další korejskou společností Daewoo o dodávce stavební části dukovanského projektu. Kolem amerických projektů je však ve skutečnosti hodně nejistot, což potvrdily i volby do Kongresu. Význam Dukovan nijak neklesá.
Společnost KHNP informovala o konci jednání s konsorciem jihokorejských firem koncem října. Důvodem jsou podle KHNP rozdílné postoje k zásadním podmínkám. Společnost však uvedla, že dohodnutý harmonogram, včetně plánovaného zahájení výstavby, zůstává bez změn.
Stavba nových jaderných bloků v Dukovanech by v Česku měla být největší zakázkou. Náklady na výstavbu dvou reaktorů v cenách loňského roku činí 407 miliard korun.
Regulace, která klade náročné požadavky, ještě nemusí být byrokratická, říká v rozhovoru předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Štěpán Kochánek. Uznává, že jaderní regulátoři mají hledat cestu k vyšší efektivitě i zjednodušením. Musí být ale hodnoceni podle toho, jak zajišťují bezpečnost, nikoliv jestli přispívají k rozvoji jaderné energetiky. Spojené státy se v tomto ohledu nevydaly ideálním směrem.
Štěpán Kochánek: Jaderný regulátor se nesmí dostat do zajetí politických ani ekonomických zájmů
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Regulace, která klade náročné požadavky, ještě nemusí být byrokratická, říká v rozhovoru předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Štěpán Kochánek. Uznává, že jaderní regulátoři mají hledat cestu k vyšší efektivitě i zjednodušením. Musí být ale hodnoceni podle toho, jak zajišťují bezpečnost, nikoliv jestli přispívají k rozvoji jaderné energetiky. Spojené státy se v tomto ohledu nevydaly ideálním směrem.
Od podpisu smlouvy o výstavbě dukovanských bloků v minulém roce KHNP zatím uzavřela například smlouvu na projektové a inženýrské práce se společností KEPCO Engineering & Construction, dále smlouvu na dodávku jaderného parního systému s Doosan Enerbility a smlouvu na dodávku turbogenerátoru se stejnou společností.
Kromě toho pokračují jednání o smlouvě na dodávky jaderného paliva s KEPCO Nuclear Fuel a o smlouvě na uvedení elektrárny do provozu a její údržbu s KEPCO KPS. Uzavření obou smluv se předpokládá v příštím roce.