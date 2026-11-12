V Nvidii mu hrozí vyhazov, Musk by ho bral. „Byla by to čest,“ říká o Huangovi
Šéf technologického gigantu Nvidia Jensen Huang čelí skandálu, který může otřást jeho kariérou. Po odhalení mimomanželského vztahu s podnikatelkou údajně napojenou na čínskou rozvědku se podle amerických médií začalo jednat o jeho možném odvolání. Akcie Nvidie v reakci na kauzu prudce oslabily. Do hry nyní vstoupil Elon Musk, který naznačil, že by Huanga rád zaměstnal. „Byla by to čest,“ vzkázal na sociální síti X.
Elon Musk by se nebránil získat do svých služeb jednoho z nejvlivnějších mužů technologického světa. Šéf Tesly a zakladatel SpaceX reagoval na zprávy o možném konci Jensena Huanga v čele Nvidie nečekaným vyjádřením. Když finanční blog ZeroHedge na síti X napsal „Elone, prosím, zaměstnej Jensena“, Musk odpověděl: „Byla by to čest,“ píše CNBC.
Muskova reakce přišla poté, co list The Wall Street Journal informoval, že představenstvo Nvidie se připravuje jednat o Huangově budoucnosti ve společnosti. Důvodem je skandál kolem jeho mimomanželských vztahů, z nichž jeden údajně zahrnoval podnikatelku napojenou na čínské zpravodajské služby. Zatím však není potvrzeno, že by vedení firmy rozhodlo o Huangově odvolání.
Milostná aféra s podezřením na čínskou špionáž
Podle deníku The New York Times měl Huang poměr s podnikatelkou Alice Huangovou, známou také jako Huang Le. Americké zpravodajské služby ji podle informací listu označily za osobu naverbovanou čínským ministerstvem státní bezpečnosti. Jejím úkolem mělo být shromažďování informací o šéfovi Nvidie. Jde však o tvrzení založená na zpravodajských informacích, nikoli o veřejně prokázanou špionážní činnost.
Milostný skandál otřásá jednou z nejhodnotnějších firem světa. Zakladatel a generální ředitel Nvidie Jensen Huang přiznal manželskou nevěru se ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu. Správní rada technologického giganta zahájila nezávislé vyšetřování, které má odhalit, zda se Huang nestal terčem zahraniční zpravodajské operace. Firma zatím nemá důkazy o úniku obchodních tajemství. Analytici ale varují, že aféra může ohrozit i Huangovo setrvání v čele společnosti.
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Zprávy z firem
Milostný skandál otřásá jednou z nejhodnotnějších firem světa. Zakladatel a generální ředitel Nvidie Jensen Huang přiznal manželskou nevěru se ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu. Správní rada technologického giganta zahájila nezávislé vyšetřování, které má odhalit, zda se Huang nestal terčem zahraniční zpravodajské operace. Firma zatím nemá důkazy o úniku obchodních tajemství. Analytici ale varují, že aféra může ohrozit i Huangovo setrvání v čele společnosti.
Kauza už vyvolala politickou reakci ve Washingtonu. Několik amerických zákonodárců vyzvalo Huanga k rezignaci. Republikánský senátor Kevin Cramer pro CNBC uvedl, že by měl odstoupit na základě vlastního svědomí. Po zveřejnění zpráv o skandálu akcie Nvidie při středečním obchodování po uzavření burzy ztratily více než osm procent.
Musk může na skandálu získat
Huang patří k zásadním osobnostem rozvoje umělé inteligence. Nvidii spoluzaložil v roce 1993 a její čipy se staly klíčovou součástí infrastruktury pro vývoj a provoz AI. Musk navíc patří prostřednictvím svých firem mezi významné zákazníky Nvidie. Případná spolupráce s Huangem by proto měla mimořádný technologický i obchodní význam.
Zatím ale není jasné, zda Huang skutečně v Nvidii skončí. Muskovo veřejné vyjádření nelze považovat za potvrzení pracovního jednání ani konkrétní nabídku. I pouhá možnost, že by se jeden z architektů současného boomu umělé inteligence mohl přesunout k Muskovi, však dodává celé kauze další rozměr.
Kauza kolem šéfa Nvidie Jensena Huanga přerůstá z osobního skandálu v politický a bezpečnostní problém. FBI podle Donalda Trumpa prověřuje Huangův vztah s ženou, kterou americké úřady podle The New York Times považovaly za čínský zpravodajský kontakt. Případ už srazil akcie Nvidie o více než čtyři procenta, vyvolal interní vyšetřování firmy, žalobu akcionářů a v Kongresu znovu otevřel otázku přísnějších omezení prodeje čipů do Číny.
Trumpa „ohromila“ kauza šéfa Nvidie a jeho milenky. Případ už prověřuje FBI
Politika
Kauza kolem šéfa Nvidie Jensena Huanga přerůstá z osobního skandálu v politický a bezpečnostní problém. FBI podle Donalda Trumpa prověřuje Huangův vztah s ženou, kterou americké úřady podle The New York Times považovaly za čínský zpravodajský kontakt. Případ už srazil akcie Nvidie o více než čtyři procenta, vyvolal interní vyšetřování firmy, žalobu akcionářů a v Kongresu znovu otevřel otázku přísnějších omezení prodeje čipů do Číny.
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