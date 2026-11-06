Musk končí s výrobou Cybertrucku
Měl změnit svět pick-upů, místo toho uvolní místo robotaxi. Tesla kolem poloviny roku 2027 ukončí výrobu Cybertrucku ve své texaské továrně, oznámil Elon Musk. Kontroverzní vůz nenaplnil prodejní ambice a provázely ho problémy s kvalitou. Přednost nyní dostane autonomní Cybercab, píše CNBC.
Tesla se chystá zastavit výrobu jednoho ze svých nejvýraznějších modelů. Elon Musk na síti X oznámil, že Cybertruck kolem poloviny příštího roku skončí na výrobních linkách texaské Gigafactory. Uvolněné kapacity automobilka využije k rozšíření výroby dvoumístného robotaxi Cybercab, které Musk označuje za klíčový produkt pro její budoucnost. Podle CNBC se Cybertruck vyrábí výhradně v Texasu, kde vznikají také Model Y a Cybercab.
Jak vypadaly začátky firmy?
Zda Tesla přesune výrobu elektrického pick-upu do jiného závodu, Musk neupřesnil. Když jeden z uživatelů označil oznámení za „konec jedné éry“ a za nejlepší vůz, jaký kdy Tesla vyrobila, Musk odpověděl: „To je pravda, ale flotila Cybertrucků tu bude ještě dlouho.“ Automobilka na žádost CNBC o komentář bezprostředně nereagovala.
Místo čtvrt milionu jen zlomek
Cybertruck měl podle původních Muskových představ změnit segment pick-upů. Při jeho představení v roce 2019 šéf Tesly tvrdil, že tato auta vypadají už zhruba sto let stejně a je čas zkusit něco jiného. První zákazníci se dočkali vozů koncem roku 2023. Hranatá karoserie si sice získala oddané fanoušky, k masovému prodejnímu úspěchu však nepomohla.
Americké automobilce Tesla, kterou vlastní miliardář Elon Musk, se ani sedmý měsíc po sobě nepodařilo zaznamenat růst v rámci prodejů v Evropě. Její přímý konkurent, čínská společnost BYD, která letos dorazila i do Česka, naopak hlásí meziroční nárůst prodejů svých elektromobilů o 225 procent.
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Americké automobilce Tesla, kterou vlastní miliardář Elon Musk, se ani sedmý měsíc po sobě nepodařilo zaznamenat růst v rámci prodejů v Evropě. Její přímý konkurent, čínská společnost BYD, která letos dorazila i do Česka, naopak hlásí meziroční nárůst prodejů svých elektromobilů o 225 procent.
Musk předpovídal, že roční prodeje časem dosáhnou 250 tisíc kusů. Podle odhadů společnosti Cox Automotive se ale v USA loni prodalo jen 20 237 Cybertrucků, meziročně o 48 procent méně. V roce 2024 to bylo 38 965 vozů. Mezi velké loňské odběratele přitom patřila Muskova vlastní společnost SpaceX, která podle svého finančního podání nakoupila Cybertrucky za 131 milionů dolarů, a to za doporučené maloobchodní ceny Tesly.
Jedenáct svolávacích akcí
Prodejní zklamání doprovázely technické potíže. Parametry Cybertrucku zaostaly za původně inzerovanými sliby Tesly a v některých ohledech i za nabídkou předních pick-upů se spalovacími motory. Podle amerického Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu se Cybertruck modelového roku 2024 stal předmětem jedenácti dobrovolných svolávacích akcí. Důvody sahaly od rizika zaseknutí plynového pedálu přes softwarové vady až po poruchu měniče, která mohla způsobit náhlou ztrátu pohonu.
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Vůz se navíc stal symbolem Muskovy politické angažovanosti. Poté, co se šéf Tesly výrazně zapojil do podpory Donalda Trumpa a vedl úřad pro efektivitu vlády, popisovali někteří majitelé Cybertrucků urážky i agresi ze strany okolí. O těchto zkušenostech informovaly CNBC i časopis Wired. Tesla nyní dává v texaské továrně přednost další Muskově sázce na budoucnost: robotaxi Cybercab.
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