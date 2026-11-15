Dostane druhou šanci? Huang má za zády mocné investory
Sotva za sebou zavřel dveře už se ozývají hlasy, že by se měl vrátit. Dva významní investoři Nvidie vyzvali vedení společnosti, aby s hledáním nástupce Jensena Huanga nespěchalo. Podle nich je kolem jeho náhlé rezignace stále příliš mnoho otazníků a ukvapené rozhodnutí by mohlo poškodit akcionáře.
Náhlý konec Jensena Huanga v čele amerického výrobce čipů Nvidia nemusí být definitivní. Dva významní investoři vyzvali správní radu společnosti, aby při hledání nového generálního ředitele postupovala obezřetně a nevylučovala ani návrat jejího spoluzakladatele. Informovala o tom americká stanice CNBC.
Za výzvou stojí Brad Gerstner, šéf investiční společnosti Altimeter Capital, a Gavin Baker ze společnosti Atreides Management. V dopise vyzvali Nvidii k pomalému, uvážlivému a důkladnému výběru budoucího šéfa.
„Zakladatel a dlouholetý mimořádný lídr této výjimečné společnosti si zaslouží uvážlivý postup, který zabrání zbytečnému spěchu při jeho nahrazování, dokud nebudou známa všechna fakta,“ uvedli investoři v dopise zveřejněném na sociální síti X.
This letter was sent to the Nvidia Board today which we believe outlines the minimum acceptable standards the Board owes shareholders as it manages this difficult situation. Onward. 🫡 https://t.co/fIsyXVQ5tR— Brad Gerstner (@altcap) November 13, 2026
„Kolem nedávných událostí je více otázek než odpovědí,“ upozorňují autoři dopisu, jejichž společnosti držely na konci června akcie Nvidie v hodnotě přibližně 2,13 miliardy dolarů. Podle nich by měly zůstat otevřené všechny možnosti, včetně Huangova návratu. Zároveň však uznávají, že konečné rozhodnutí přísluší správní radě, až budou objasněny všechny okolnosti jeho odchodu.
Nvidia přichází o muže, který ji během 33 let proměnil v čtyřbilionového obra a jeden ze symbolů boomu umělé inteligence. Jensen Huang končí ve funkci generálního ředitele poté, co jeho pozicí otřásla série odhalení kolem jeho osobních vztahů a možných vazeb na čínské zpravodajské struktury. Dočasně ho nahradí finanční ředitelka Colette Kress, píše web CNBC. Akcie Nvidie se dnes propadaly až o 14 procent.
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Leaders
Nvidia přichází o muže, který ji během 33 let proměnil v čtyřbilionového obra a jeden ze symbolů boomu umělé inteligence. Jensen Huang končí ve funkci generálního ředitele poté, co jeho pozicí otřásla série odhalení kolem jeho osobních vztahů a možných vazeb na čínské zpravodajské struktury. Dočasně ho nahradí finanční ředitelka Colette Kress, píše web CNBC. Akcie Nvidie se dnes propadaly až o 14 procent.
Autoři dopisu zároveň vyjádřili důvěru v dočasnou generální ředitelku Colette Kressovou, která před převzetím vedení působila 13 let jako finanční ředitelka Nvidie.
Huang ve čtvrtek 12. listopadu rezignoval na funkce generálního ředitele, prezidenta společnosti i člena správní rady. Stalo se tak po zveřejnění informací o jeho milostných vztazích, včetně údajného vztahu se ženou podezřelou z čínské špionáže. Správní rada zároveň vedla nezávislé vyšetřování. Nvidia však ve svém oficiálním oznámení důvod rezignace neuvedla.
Za Huanga se postavil také Musk
K možnému návratu spoluzakladatele Nvidie se připojil také Elon Musk. Šéf Tesly a SpaceX v pátek uvedl, že podepsal petici požadující Huangův návrat do vedení společnosti. Iniciativa nazvaná Stand with Jensen podle vlastních údajů získala více než 100 tisíc podpisů, včetně více než pěti tisíc současných zaměstnanců Nvidie. Jde o údaje uváděné samotnými organizátory petice.
Musk navíc v sobotu varoval, že bez Huanga může Nvidia přijít o některé klíčové obchody. Podle něj totiž řada důležitých dohod stála na osobních vztazích a podání ruky s Huangem, nikoli na písemných smlouvách.
Aféra se dostává i do amerického Kongresu
Skandál kolem bývalého šéfa Nvidie mezitím přitahuje pozornost amerických zákonodárců. Součástí případu je také singapurská společnost Megaspeed, kterou americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje kvůli podezření, že mohla dodávat čipy Nvidie podléhající vývozním omezením do Číny.
Američtí zákonodárci žádají vysvětlení od ministra obchodu Howarda Lutnicka, který má v prosinci vypovídat před senátním bankovním výborem o účinnosti opatření bránících Číně v získávání vyspělých čipů pro umělou inteligenci. K výpovědi byl vyzván také Huang.
Třetí údajná milenka, podezření na čínskou špionáž a obchodní vazby sahající až k Huawei. Skandál kolem bývalého šéfa Nvidie Jensena Huanga dostává další rozměr. Podle CNBC měla podnikatelka spojovaná s Huangem podíly ve firmách napojených na čínského technologického konkurenta Nvidie. Agentura Reuters mezitím odhalila další údajný mimomanželský vztah a americký Kongres chce Huanga vyslechnout kvůli bezpečnostním rizikům. Akcie čipového giganta dál ztrácejí.
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Zprávy z firem
Třetí údajná milenka, podezření na čínskou špionáž a obchodní vazby sahající až k Huawei. Skandál kolem bývalého šéfa Nvidie Jensena Huanga dostává další rozměr. Podle CNBC měla podnikatelka spojovaná s Huangem podíly ve firmách napojených na čínského technologického konkurenta Nvidie. Agentura Reuters mezitím odhalila další údajný mimomanželský vztah a americký Kongres chce Huanga vyslechnout kvůli bezpečnostním rizikům. Akcie čipového giganta dál ztrácejí.
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