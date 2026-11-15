FOTO: Na Letné proti vládě demonstrují statisíce lidí. Vondráček (ANO) označil pořadatele akce za „štváče“
Český národ povstal proti bezohlednému tlačení klíčových zákonů potmě, narychlo a bez diskuse, řekl na úvod demonstrace na podporu veřejnoprávních médií na pražské Letné předseda pořádajícího spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. Podle Mináře dorazilo na Letnou asi 350 tisíc až 450 tisíc lidí. Policie uvedla, že počty účastníků nezveřejňuje a ani dnešek nebude výjimkou.
„Jsme tady, abychom se postavili proti silovému vládnutí ve stylu 4:36,“ řekl Minář v narážce na čas, ve kterém koalice 24. října ráno prosadila hlasování o novele, která má zrušit financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) prostřednictvím poplatků.
Předloha zavádí financování ze státního rozpočtu, což u odpůrců vyvolává obavy ze ztráty nezávislosti těchto médií. Premiér Andrej Babiš (ANO) i ostatní koaliční politici tyto obavy odmítají, stejně jako úvahy o politickém ovlivňování ČT a ČRo.
Jak to vypadalo na demonstraci na pražské Letné? Podívejte se ve fotogalerii:
Na úvodní Minářův projev reagovali lidé na skandováním „Není nám to jedno“. Mnozí z nich si přinesli české vlajky nebo transparenty s hesly jako „Média nedáme“ nebo „Zdravý rozum hledá vládu“.
Minář také na demonstraci uvedl, že spolek Milion chvilek žádá vládu o stažení zákona, který ruší poplatky za veřejnoprávní média. Chce skutečný dialog a jiný styl vládnutí. Vyzval také k odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela Sněmovny a odebrání ministerstva obrany hnutí SPD. Výzvu zároveň zveřejnil spolek na webu, kde mohou lidé také podepsat petici.
Největší demonstrace od listopadu 1989 se symbolicky koná také v listopadu. Záminkou jsou televizní poplatky, podstatou však je, stejně jako před sedmatřiceti lety, nespokojenost s vládou. Tehdy se režim rychle zhroutil, vyžene tentokrát půlmilionová Letná osazenstvo Strakovky?
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Největší demonstrace od listopadu 1989 se symbolicky koná také v listopadu. Záminkou jsou televizní poplatky, podstatou však je, stejně jako před sedmatřiceti lety, nespokojenost s vládou. Tehdy se režim rychle zhroutil, vyžene tentokrát půlmilionová Letná osazenstvo Strakovky?
Minář vyzval k tomu, aby shromáždění bylo pokojné. „Nedejme nikomu záminku. Pokud uvidíte jakoukoliv provokaci, přivolejte policii nebo antikonfliktní tým,“ řekl.
Zdůraznil, aby se lidé nedali vyprovokovat ani v příštích týdnech. „Oni totiž nemají nic jiného než naději, že se něco semele. Oni panikaří, chybují, zaplétají se do vlastních lží. Tuto bezohlednou vládu neporazíme bezohledností, porazíme ji odhodláním a klidem,“ doplnil.
Akce má podle předběžných odhadů trvat zhruba do půl páté. Na pódiu se s projevy vystřídají zástupci studentů, médií, divadel, byznysu, církve nebo sportovců.
Pořadatelé jsou štváči, míní Vondráček (ANO)
Místopředseda ANO Radek Vondráček míní, že dnešní pražské demonstraci na podporu veřejnoprávních médií chybí reálný obsah.
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Babišova vláda cíleně rozkládá právní stát a instituce. Pohání ji osobní pomsta předsedů vládních stran i opojení nekontrolovanou mocí. Kulturní války přitom slouží jako kouřová clona pro ovládnutí státu. Nedělní demonstrace na Letné ukáže sílu ulice. Měla by ale také otevřít cestu k zásadní proměně politické opozice. Samotné zpívání Babiše nezastaví.
Uvedl, že respektuje naštvanost části společnosti. „Ale opravdu těžce skousávám to, že je to opravdu už komercionalizace. Je to demonstrace na klíč. To jsou profesionální svolavači a štváči. To, co předvádí Milion chvilek pro demokracii,“ uvedl v televizi CNN Prima News.
Předseda STAN Vít Rakušan v debatě jeho slova odmítl, podle něj jsou to lidé, kteří čekají na nějakou odezvu. Předseda ODS Martin Kupka na sociální síti X napsal, že lidi do ulic přivádí nynější vláda, která „pošlapává vše, co jí přijde do cesty“.
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