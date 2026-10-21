Musk připustil spojení SpaceX a Tesly. Jeho vesmírný gigant zaskočil Wall Street
Elon Musk zvažuje další velký tah. Jeho vesmírná společnost SpaceX by se mohla spojit s automobilkou Tesla. Miliardář myšlenku, o níž se v poslední době spekulovalo, poprvé veřejně podpořil. Zatímco investoři řeší, jak by takové spojení vypadalo, SpaceX jim dala další důvod k pozornosti. Její čtvrtletní zisk totiž výrazně překonal očekávání.
Elon Musk poprvé veřejně připustil spojení vesmírné společnosti SpaceX s automobilkou Tesla. A přišel s tím ve chvíli, kdy SpaceX překvapila Wall Street, když vykázala čtvrtletní zisk 4,4 miliardy dolarů, tedy zhruba 95 miliard korun. Analytici přitom čekali sotva třetinový výsledek.
„Myslím, že by to byl dobrý nápad, ale je to skutečně na zvláštních výborech obou společností,“ prohlásil Musk podle agentury Reuters. Připomněl, že SpaceX a Tesla už spolupracují na řadě projektů. Zda se ale skutečně spojí, zatím není rozhodnuto.
Investory možnost fúze zaujala. Akcie SpaceX po úterním uzavření amerických burz posílily o 4,9 procenta.
Po letech slibů, odkladů a čekání je konečně venku. Tesla předvedla nový Roadster vybavený tryskami na studený plyn, který se při show v Texasu skutečně na krátkou chvíli odlepil od země. Elon Musk tvrdí, že sériová výroba začne v roce 2028. Cena zatím zůstává tajemstvím, očekává se ale částka přes 250 tisíc dolarů (přes pět milionů korun).
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Po letech slibů, odkladů a čekání je konečně venku. Tesla předvedla nový Roadster vybavený tryskami na studený plyn, který se při show v Texasu skutečně na krátkou chvíli odlepil od země. Elon Musk tvrdí, že sériová výroba začne v roce 2028. Cena zatím zůstává tajemstvím, očekává se ale částka přes 250 tisíc dolarů (přes pět milionů korun).
SpaceX otočila ztrátu v miliardový zisk
Muskova vesmírná společnost má za sebou mimořádně silné čtvrtletí. Od července do září vydělala 4,4 miliardy dolarů, zatímco analytici počítali se ziskem 1,57 miliardy. Ještě před rokem přitom SpaceX vykázala ztrátu 1,1 miliardy dolarů.
Ještě výrazněji rostly tržby. Meziročně vyskočily o 161 procent na 14,6 miliardy dolarů. Za návratem do černých čísel stojí především satelitní internet Starlink a rostoucí příjmy z technologií spojených s umělou inteligencí.
Právě do AI Musk letos směřoval značné investice. SpaceX rozvíjí aktivity spojené se společností xAI, chatbotem Grok a datovými centry, která potřebují stále větší výpočetní výkon.
Rakety a elektromobily pod jednou střechou?
Možné spojení SpaceX a Tesly by znamenalo další propojení Muskova podnikání, které dnes sahá od automobilů přes kosmické technologie až po umělou inteligenci. A právě společné technologické projekty Musk uvádí jako jeden z argumentů pro fúzi.
Obě firmy by však musely vyřešit podmínky případného spojení a získat potřebné souhlasy. Musk zatím pouze podpořil samotnou myšlenku, žádnou konkrétní dohodu neoznámil.
Elon Musk si našel nové nepřátele. Tentokrát jsou jimi indičtí miliardáři, kteří podle něj brání spuštění satelitního internetu Starlink, aby ochránili svůj lukrativní byznys. Telekomunikačnímu trhu v Indii dominují společnosti Jio a Airtel, které společně ovládají více než 80 procent trhu. Musk mluví o „zločinu proti indickému lidu“, vláda jeho obvinění odmítá. Pikantní je, že Starlink chtěl na indický trh proniknout právě ve spolupráci s oběma giganty, píše CNBC.
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Elon Musk si našel nové nepřátele. Tentokrát jsou jimi indičtí miliardáři, kteří podle něj brání spuštění satelitního internetu Starlink, aby ochránili svůj lukrativní byznys. Telekomunikačnímu trhu v Indii dominují společnosti Jio a Airtel, které společně ovládají více než 80 procent trhu. Musk mluví o „zločinu proti indickému lidu“, vláda jeho obvinění odmítá. Pikantní je, že Starlink chtěl na indický trh proniknout právě ve spolupráci s oběma giganty, píše CNBC.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.