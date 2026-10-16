Musk ukázal „létající“ Roadster. Z nuly na sto se dostane pod vteřinu
Po letech slibů, odkladů a čekání je konečně venku. Tesla předvedla nový Roadster vybavený tryskami na studený plyn, který se při show v Texasu skutečně na krátkou chvíli odlepil od země. Elon Musk tvrdí, že sériová výroba začne v roce 2028. Cena zatím zůstává tajemstvím, očekává se ale částka přes 250 tisíc dolarů (přes pět milionů korun).
Elon Musk tentokrát nezůstal jen u velkých slov. Tesla ve čtvrtek v texaském Wacu skutečně předvedla nový Roadster s raketovými tryskami, o kterém šéf automobilky mluví už roky. A vůz během prezentace opravdu předvedl něco, co se u sériového auta běžně nevidí. Díky motorům na studený plyn se při bočním smyku krátce proletěl nad jinými zaparkovanými vozy.
Roadster event livestream https://t.co/G0jU4mWfid— Tesla (@Tesla) October 15, 2026
Ještě působivější byla akcelerace. Z nuly na 60 mil za hodinu, tedy zhruba 96,6 kilometru za hodinu, vystřelil Roadster za 0,81 sekundy.
Musk poprvé představil prototyp nové generace Roadsteru už v roce 2017. Tehdy mluvil o zahájení výroby v roce 2020. Nestalo se.
Od té doby se termíny opakovaně posouvaly a Roadster se stal jedním z nejdéle odkládaných projektů Tesly. Ani letošní premiéra nevyšla napoprvé. Původně se měla uskutečnit o dva týdny dříve, ale firma ji odložila kvůli nepříznivému počasí.
Teď už je ale alespoň jasné, že vůz existuje a že Muskův nápad s tryskami nebyl jen marketingová fantazie.
Tesla chce po téměř deseti letech konečně ukázat nový Roadster. Elon Musk ho poprvé slíbil už v roce 2017, mezitím se posouval jeden termín za druhým a někteří zájemci dávno ztratili trpělivost. Teď má přijít velká show na testovacím polygonu SpaceX v Texasu. A ano, ve hře jsou pořád i raketové trysky.
Musk se znovu pokouší ohromit svět. Ukáže „létající Roadster“
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Tesla chce po téměř deseti letech konečně ukázat nový Roadster. Elon Musk ho poprvé slíbil už v roce 2017, mezitím se posouval jeden termín za druhým a někteří zájemci dávno ztratili trpělivost. Teď má přijít velká show na testovacím polygonu SpaceX v Texasu. A ano, ve hře jsou pořád i raketové trysky.
Výroba až v roce 2028
Musk během prezentace uvedl, že sériová výroba má začít v roce 2028.
Současně slíbil, že produkční verze bude ještě rychlejší než předvedený prototyp. Tesla cenu zatím nezveřejnila, podle očekávání ale přesáhne 250 tisíc dolarů, tedy přibližně 5,4 milionu korun.
Firma zároveň na svém webu upozorňuje na poměrně důležitý detail: létání s vozem na veřejných komunikacích není povoleno.
Roadster má být poslední Tesla pro řidiče
Nový Roadster může být zajímavý i z jiného důvodu. Musk tvrdí, že Tesla se chce v budoucnu soustředit především na autonomní řízení a humanoidní roboty. Roadster by tak podle něj mohl být posledním modelem značky navrženým primárně pro člověka za volantem.
To by z vozu udělalo symbolický konec jedné éry Tesly — éry, kdy hlavním produktem firmy byla auta, která lidé skutečně řídili.
Technika Roadsteru zároveň ukazuje stále těsnější propojení Tesly a SpaceX.
Musk vede obě společnosti a právě SpaceX má rozsáhlé zkušenosti s tryskovými pohony, kterých se teď dostalo i Roadsteru.
Dlouhodobě se navíc spekuluje o tom, že Musk by mohl Teslu a SpaceX jednou zastřešit pod jednou strukturou. Zda k tomu skutečně dojde, zatím jasné není.
Elon Musk si našel nové nepřátele. Tentokrát jsou jimi indičtí miliardáři, kteří podle něj brání spuštění satelitního internetu Starlink, aby ochránili svůj lukrativní byznys. Telekomunikačnímu trhu v Indii dominují společnosti Jio a Airtel, které společně ovládají více než 80 procent trhu. Musk mluví o „zločinu proti indickému lidu“, vláda jeho obvinění odmítá. Pikantní je, že Starlink chtěl na indický trh proniknout právě ve spolupráci s oběma giganty, píše CNBC.
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Elon Musk si našel nové nepřátele. Tentokrát jsou jimi indičtí miliardáři, kteří podle něj brání spuštění satelitního internetu Starlink, aby ochránili svůj lukrativní byznys. Telekomunikačnímu trhu v Indii dominují společnosti Jio a Airtel, které společně ovládají více než 80 procent trhu. Musk mluví o „zločinu proti indickému lidu“, vláda jeho obvinění odmítá. Pikantní je, že Starlink chtěl na indický trh proniknout právě ve spolupráci s oběma giganty, píše CNBC.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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