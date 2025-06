František Brezík: Díky primkám můžete mít na ruce kus české historie

Orlík, Spartak, Diplomat… to všechno jsou mimořádně krásné a úspěšné hodinky značky Prim. Té se povedlo v posledních letech navázat na tradici a potvrzují to i výsledky. Jaký byl rok 2024? A jaké další vize pro další roky společnost má? Na to odpovídal obchodní ředitel společnosti ELTON hodinářská František Brezík, se kterým jsme se sešli v butiku Prim v ulici Nekázanka a jenž nás přivítal stylově v primkách. „Jde o model Prim Opus, což je limitovaná edice u příležitosti dvoustého výročí narození Bedřicha Smetany s krásným nadčasovým designem,“ vítá nás manažer.

Roky 2021 až 2023 představovaly pro Prim období neustálého růstu. Potvrdil to také rok 2024?

Nám se poprvé podařilo přesáhnout hranici 110 milionů korun, to znamená, že jsme za pět let zdvojnásobili obrat. Co se týče kusů, v tuto chvíli jsme kapacitně schopni vyrobit pod jednou střechou zhruba 800 zcela mechanických hodinek ročně a asi 300 až 400 kusů, kde si pomůžeme švýcarským strojkem. To je ostatně standardní praxe u prakticky všech značek i u těch nejznámějších. Co se týče bateriových hodinek, tam to záleží i na zakázkách, pohybuje se to kolem tisíce kusů. Vloni jsme se pohybovali na celkovém objemu kolem 2000 hodinek. Ale růst tržeb táhne zejména manufakturní část.

FOTOGALERIE: Podívejte se do butiku Prim

Kdo dneska kupuje primky?

Zhruba z 90 procent to jsou čeští klienti. Bavíme se o lidech zhruba ve věku od 35 let výš, kteří mají zájem o neokázalý luxus, dokážou ocenit dlouhodobou kvalitu, lokální výrobu, místní kulturu, zkrátka něco, co bychom mohli nazvat „českostí“. Naše hodinky v něm zarezonují na určité emoční úrovni. Například hodinky Tomáš Baťa mohou každého podnikatele vlastně inspirovat. Naši klienti často mají více hodinek, a když se s nimi o tom bavíme, kdy primky nosí, velmi často je to právě v zahraničí, kde se stávají konverzačním tématem. Pak nám píšou lidé z celého světa, protože je primky zaujmou i tím, že takto malosériová výroba je trochu mimo ten hlavní proud hodinkového světa.

Odkud se ozývají klienti ze světa nejčastěji?

Hlavně z USA, Japonska a Německa a šířeji z anglosaského světa, vidíme to i při analýze přístupů na naše webové stránky.

Když zmiňujete onu „českost“, Prim je tradiční česká značka. Funguje dnes tento status? A jak s ním pracujete při vytváření nových modelů a nabídky?

Jednak jdeme do historie samotných primek, takže navazujeme na úspěšné modely z minulosti, jen se jejich design i možnosti využití snažíme přizpůsobit dnešním potřebám. Hodinky Orlík byly určené pro vojáky. Ty současné jsou trochu odlehčenější, ačkoli si pořád ponechávají DNA původních hodinek. Lidé je tak mohou klidně nosit při jakékoli příležitosti.

Rozhovor vyšel v letním vydání magazínu Newstream CLUB

A další cesty?

Druhou cestou, jak navazujeme na českou tradici, jsou výrazné české historické příběhy, které se hodinkami snažíme přiblížit. Takové, které mohou oslovit třeba i novou cílovou skupinu. Například to byly hodinky Popular inspirované ikonickým modelem Škoda Popular, který uspěl v závodech v Monte Carlu. Limitovaná edice se dodávala v krabici, kde byl i model vozu. Vyprodala se velice rychle. Hodně se nám daří s limitkami z vojenské historie. Můžete mít kus české historie na ruce. A pak samozřejmě chceme využívat co nejvíc tuzemských dodavatelů, což možná kolikrát není výhodné finančně, ale je to v souladu s našimi hodnotami.

Takže propojení minulosti a současnosti a řemesla…

To je náš cíl. Propojit tradiční kvality a hodnoty značky se současným designem. Právě v tom nás čeká hodně práce.

Dalibor Dědek: Ve vedoucích pozicích zemí by měli být lidé čestní a morální. Trump ani Putin to nejsou Leaders Dalibor Dědek je patriot. Český, ještě víc jablonecký. V Jablonci nad Nisou v roce 1990 začal budovat nyní celosvětově známou a úspěšnou firmu Jablotron. Vyrábí a dodává zabezpečovací zařízení do 73 zemí světa, vydělává ročně stovky milionů korun. Je to technologická firma s čistě českými kořeny. Díky své píli a umu se stal jedním ze sta nejbohatších Čechů. Jeho naturel mu však říká, že není potřeba počítat miliony. Daleko lepší je být prospěšný ostatním. Dalibor Martínek Přečíst článek

Jaké vize máte?

My víme, že krásné hodinky s velkým příběhem dobře zafungují v rámci České republiky, ale už pár kilometrů za hranicemi to nikomu nic neřekne. Chceme vytvořit zhruba dva výrazné modely, dobře vypadající hodinky, které budou přístupné a srozumitelné pro celý svět. Každá velká značka je má. Omega má Seamaster a Speedmaster, Rolex zase Submariner a dejme tomu Daytona. Každý, kdo je zahlédne, přesně ví, co vidí. Nyní analyzujeme, jak k tomu přistoupit. Chceme s nimi zaujmout například na americkém trhu, od kterého si hodně slibujeme. Je to největší globální trh s hodinkami, který má svá specifika. Samozřejmě bychom tam fungovali jako jakýsi niche produkt, ale cítíme, že bychom tam mohli zaujmout.

Co stojí za úspěchem limitovaných edic?

Pro naše zákazníky je důležitá určitá výjimečnost. Navíc nabízíme možnost si i tyto kousky dále customizovat a víme, že i na poměrně malém prostoru lze rozehrát velice smysluplnou symboliku. Rodinné motto, narození dětí, iniciály. Ale umožňujeme i výměnu materiálů, různé barvy. Za mě je ideální přístup co nejméně nápadný, ale co nejvíce osobní. Tak vznikají unikátní kousky. Nicméně limitované edice ovlivňují naše kapacitní možnosti, uvidíme, zda se ustálí třeba nějaké dva bestsellery, které bychom mohli vyrábět ve větším množství.

Jednou z limitovaných edic je také Art, která se zaměřuje na dámské klientky. Funguje?

Oproti stereotypům dámská klientela skutečně existuje, což vidíme i na příkladu značek jako Cartier. Možná je tolik nefascinuje ta mechanická část jako některé mužské klienty, ale jinak je jejich motivace podobná. Vyjádření stylu, osobnosti i osobitosti. Nabízíme dva modely, s holubicí a motýlem. Je to velmi delikátní práce a všem doporučuju, aby se přišli podívat na ty hodinky na vlastní oči, protože fotografie nedokáže zachytit to, jak se barevně mění jednotlivé části pod různým úhlem dopadajícího světla.

Citlivá otázka je samozřejmě cena. Jak s tím pracujete?

Lidé si často myslí, že nabízíme jen limitované edice z drahých kovů, ale to není pravda. My máme několik kategorií a věříme, že si u nás vybere každý. Samozřejmě limitky z drahých kovů s naším vlastním mechanickým strojkem jsou nejdražší, ale nabízíme i hodinky s dodanými švýcarskými strojky, ať už mechanickými, nebo i quartzovými. Pořád je to manufakturní výroba, nicméně je tam bateriový strojek, ale pořád tam je ten charismatický design. Chceme se otevírat i mladší generaci, takže nyní spolupracujeme s jedním známým designérem.

Mluvil jste o emocích. Nicméně z hodinek se v posledních letech stalai investiční záležitost, na čemž řada značek buduje významnou část svých prodejů.

To máte pravdu. Zejména za pandemie covidu-19 toto hodně narostlo. Ale myslím, že v tuto chvíli to mírně splasklo. Ale zůstalo to, že velké značky se samy snaží do jisté míry organizovat sekundární trh s vlastními hodinkami.

Jan Šváb: Češi si budou muset vybrat, jak chtějí do budoucna řešit povodňové škody Leaders Pracují s daty a modelují, jak mají pojišťovny nastavovat produkty pro své klienty. Třeba pro události, jako jsou povodně. Jan Šváb z Kooperativy je předsedou České společnosti aktuárů, jejímiž členy jsou pojistní matematici a další datoví odborníci v odvětví. Klimatická změna značně problematizuje to, co všechno si budeme moci v budoucnu pojistit. „V povodňových oblastech se staví, protože to všem vyhovuje. Až to bude lidem vadit, politici to budou chtít změnit,“ říká v rozhovoru pro newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek

To vás neláká?

V tuto chvíli to sledujeme, ale naše výroba je malosériová, takže k sekundárním prodejům zase tak často nedochází. Na druhou stranu víme, že ceny rostou enormně a některé kousky limitek se v podstatě obratem prodávají za dvojnásobek proti naší ceně. Pro nás to je hlavně skvělá zpětná vazba, že se nám povedlo přijít s něčím, co v té komunitě takříkajíc „cinklo“. Zároveň probíhají různé aukce, kde zase primky často porážejí i hodinky slavnějších značek. Hodinářský svět se určitými principy hodně podobá světu luxusních automobilů, kde například slavné značky přeprodávají své historické kusy v programech typu „ověřeno“ tou a tou značkou. Dostane to ten punc kvality. My takto s klienty také pracujeme, ale je to na individuální úrovni.

Specifickou oblastí jsou firemní zákazníci. Dříve firmy dávaly hodinky svým věrným zaměstnancům, což dneska asi už úplně nefunguje. Nebo se pletu?

Firmy dneska hodinky umějí využívat daleko kreativněji. Samozřejmě hodinky mohou být vizitkou firmy, do níž se může propsat symbolika dané společnosti, vyjádření jejích hodnot, také barevnost. Tím se hodinky mohou stát trvalým dárkem pro zaměstnance i obchodní partnery. Dáváte jim věc, nad níž jste přemýšleli. Ale známe i nečekané využití. Například jedna firma vytvořila hodinky, které dává klientům, již si od ní pořídili dům či byt. Vzniká tím určitý klub s jasným příběhem. Zvláštní kategorií jsou pak hodinky pro různé charitativní účely, na nichž jsme spolupracovali například s Pilsner Urquell.

Jak taková jednání probíhají?

Na první schůzce se bavíme o potřebách klienta, jeho představách, vizích, cílech. Potom přijdeme s návrhem a dál ladíme během několika setkání. Jsme v tom velmi flexibilní.

Jaké novinky chystáte? A teď ani nemyslím z hlediska limitovaných edic nebo nových modelů, ale spíše technologicky.

Inovace jsou pro nás velmi důležité. Chystáme nový strojek, který bude mít řadu vylepšení, ať už snazší servisovatelnost, nebo také určité estetické změny. Nepůjde ale o revoluci, nadále budeme stavět na architektuře, která vychází z historie primek, ale strojek projde určitou evolucí. Víme, co je pro klienty důležité, a na tom chceme stavět.

Co je pro ně nejdůležitější?

Řeší především rezervu nátahu. My jsme pyšní, že naše hodinky mají rezervu minimálně 48 hodin, nový stroječek by to měl ještě navýšit.

Developer Dalibor Lamka: Praha i Brno utíkají zbytku Česka Reality Developerská skupina Trikaya zatím působí hlavně v Brně, po vhodných příležitostech se ale poohlíží i jinde. Vždy jde ale o brownfieldy. „Samozřejmě se poohlížíme i v okolí Prahy, kde už ale je hodně velkých a šikovných developerů, takže k tomu přistupujeme selektivně. Ještě blíž ale máme z Brna Vídeň, kde situaci monitorujeme a občas i zajedeme něco obhlédnout,“ říká její šéf Dalibor Lamka v rozhovoru. Petra Nehasilová Přečíst článek

S historií primek pracujete hodně, což se odráží na nabídce modelů. Ale jak to je se službami? Můžu sem přijít se starými primkami a vy mi je opravíte?

Ano, v tomto tu kontinuitu samozřejmě ctíme, rádi vám hodinky vyčistíme, opravíme. Zaměřujeme se především na mechanické strojky, protože tam lze opravit téměř všechno. U bateriových může dojít k poškození části, jejíž náhrada by mohla být přehnaně nákladná. Kromě toho nabízíme také možnosti různých personalizací, ale to neplatí jen pro starší hodinky, ale také pro úplně nové po dohodě s klientem.

Prodej hodinek je hodně delikátní zkušenost. Jak se mění obchodní přístup, zejména v samotné prodejně?

Už jsme butik hodně přizpůsobili, je z něj dneska malá galerie, kde najdete nejen nové modely, ale i ty historické, limitované edice, materiály, s nimiž pracujeme, a také celou malou dílnu, kde umíme udělat servis. Ale chceme butik přizpůsobit ještě více, vytvořit komorní prostor pro klienta.

František Brezík

Vystudoval marketing a komunikaci na Karlově univerzitě. Od roku 2017 působí ve společnosti ELTON hodinářská. Stal se manažerem butiku, postupně obchodním manažerem a od roku 2024 je obchodním ředitelem společnosti.

Šéf RE/MAX Jan Hrubý: Naše síť stále expanduje Leaders Realitní kancelář RE/MAX letos slaví 20 let na českém a slovenském trhu. V tuzemsku v loňském roce firma zaznamenala rekordní výsledek, když provozní obrat přesáhl hranici 1,3 miliardy korun. Letos tuto hranici chce překonat a posílit v dalších regionech. Velký potenciál vidí generální ředitel Jan Hrubý i na Ukrajině. „Ukrajina je 4,5krát větší než Česko a v kontextu toho, co se tam děje, země je zničená, dochází v ní k významným demografickým změnám, je všeobecně cítit velké očekávání potenciálních investic,“ říká Hrubý. Petra Nehasilová Přečíst článek