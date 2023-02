Stanislav Šulc: Koalice si podivnou hrou kolem valorizací znepřátelila i skalní fanoušky

Vláda Petra Fialy chce nižší valorizaci důchodů protlačit na sílu v režimu takzvané legislativní nouze. Přitom chce jen napravit chybu, kterou sama udělala. Tábor vládních fanoušků se tak opět o něco ztenčí.

Je to necelých 14 měsíců, co kabinet Petra Fialy vládne s důvěrou parlamentu. Od té doby se musel popasovat s důsledky pandemie, ale hlavně s problémy spojenými s válkou na Ukrajině. Za většinu kroků sklidil úspěch na mezinárodní scéně.

Doma ale vládě popularita klesá, a to zejména ze strany příznivců opozičních stran. Ti se cítí „opuštěni“ vládou, která se spíše soustředí na podporu Ukrajiny, na kterou vybírá peníze od vlastních občanů.

Popularita kabinetu se ještě před nedávnem lámala na ideologických základech. Bylo to jednoduché – příznivci pravo-středového vnímání světa vládu podporovali. A ti ostatní zkrátka ne.

Konec fandění

To se však nyní mění. Vláda se totiž mílovými kroky blíží k bodu, kdy přijde i o skalní fanoušky. Důvod? Není schopna či ochotna seškrtat vlastní nadměrný rozpočet, a tak nejspíš bude muset přistoupit ke zvýšení daní. A toho, že zklame vlastní fandy, si je dobře vědoma, proto ministři v posledních měsících neustále opakují, že celková daňová zátěž bude „nezměněna“, změní se jen jednotlivé daně.

Kde se však vláda ani nepokouší vymýšlet jakékoli zastírací argumentace, je mimořádná valorizace důchodů. Od konce loňského roku ji například Národní rozpočtová rada upozorňovala, že pokud s parametry mimořádné valorizace nic neudělá na úrovni zákona, bude to rozpočet velmi bolet. Vláda přitom udělala ještě méně než nic. Nejen že včas nezměnila parametry mimořádné valorizace, ale v rozpočtu na rok 2023 raději s žádnou mimořádnou valorizací ani nepočítala. Takže již tak výrazně slabý rozpočet čeká další rána v podobě dvaceti miliard.

Jen bič, žádný cukr

Nebo tak by se to mělo stát podle platných pravidel. Kabinet Petra Fialy však další růst schodku připustit nechce, a tak vyrukoval s tím, co mu sice nezlomí vaz, ale naštve to většinu zbývajícího tábora fanoušků. Změnu parametrů mimořádné valorizace chce vláda schválit v režimu takzvané legislativní nouze. Ten je přitom v jednacím řádu vyhrazen skutečně mimořádným událostem, jako je pandemie nebo třeba i začátek války.

Zde však nic takového neexistuje. Jde jen o případné hašení chyby, které se vláda dopustila. A doplatit na to mají senioři.

Liché jsou argumenty, že senioři mají přeci také nést nějaké náklady spojené s vysokou inflací. To je samozřejmě možné, ale je třeba to dopředu avizovat, promyslet, schválit a odkomunikovat. Nic z toho se nestalo. Stejně jako se neděje to, že by vláda nabízela jakýkoli cukr odměnou za bič, který na seniory chystá.

Cestička k rozdělení vlády je volná

Samozřejmě čistě ideologicky má vláda pravdu. Schodek je vysoký, další ránu si vláda nemůže dovolit (tedy samozřejmě že může, ale zaplatí to budoucí generace). Nicméně běžnému seniorovi jsou tyto panské starosti tak nějak jedno. Právě na seniory dopadá nejvíce zdražení dennodenní spotřeby, seniorská inflace je vyšší než ta průměrná, a peníze z mimořádné valorizace jim mohou pomoci udržet standard, který většinou není zas tak vysoký.

I proto se vláda musí obrnit, že pokud se jí skutečně povede prosadit změnu parametrů mimořádné valorizace v legislativní nouzi, dočká se velké nenávisti z mnoha stran.

A můžeme i očekávat, že tato nenávist se na vládě podepíše výrazněji, než si nyní je s to sama uvědomit. I poslanci z vládních stran totiž občas „zabrblají“, že by raději škrtali, než by zvyšovali daně (případně brali peníze seniorům). Ochota škrtat je však vždy v rozpočtech těch ostatních rezortů.

Lze si tak představit, že zanedlouho se začne dosavadní solidně stmelená parta postupně rozkližovat. Jeden bude házet na druhého, že právě on není ochoten škrtat a že kvůli němu musí růst daně a snižovat se růst důchodů. A cestička k nějaké rekonstrukci vlády je rázem umetená.

