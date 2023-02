Pavel neodpověděl, zda podepíše snížení valorizace penzí

Zvolený prezident Petr Pavel bude ve středu chtít s vicepremiérem Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) jednat o systémovém přístupu k řešení důchodů. Řekl to na tiskové konferenci na dotaz ohledně plánované snížené valorizace. Návrh, který má v pondělí schvalovat vláda a příští týden Sněmovna, by mohl být jedním z prvních k podpisu novým prezidentem po jeho inauguraci 9. března.

„Je důležité mít informace o tom, zda to je jediné možné řešení. Tu informaci zatím nemám,” uvedl Pavel na dotaz, zda normu přijme. Od Jurečky bude chtít ukázat modely, ze kterých ministerstvo vycházelo, a jejich výsledky. Zmínil také, že v rámci důchodové reformy se nabízí mnohem více prvků řešení.

Průměrná starobní penze by podle podkladů k zákonu měla od června vzrůst kvůli inflaci o 760 korun místo o 1770 korun, o které by se zvedla podle nynějších pravidel. Podle kabinetu je snížení nutné kvůli udržení důchodového systému, jinak by jeho letošní schodek dosáhl 90 miliard korun. Opozice změnu odmítá podpořit.

Penze se podle zákona kvůli inflaci mimořádně navyšují tehdy, pokud přírůstek indexu spotřebitelských cen překročil za sledované období pět procent. Zvedá se zásluhový procentní díl důchodu. Roste o tolik procent, kolika dosáhl cenový přírůstek. Podle novely by se ale měla procentní část penze v červnu zvýšit méně, a to o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun. Potřeba je na to letos 15 miliard korun navíc. Výdaje jsou na dluh.

Na omezení červnového růstu penzí se vláda dohodla ve středu. Podle novely má být menší přidání jednorázové.