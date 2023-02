Vláda schválila nižší růst penzí, opozice chystá obstrukce

Vláda schválila návrh novely se snížením červnové mimořádné valorizace důchodů. Podle novely by se zásluhová procentní část penzí měla kvůli inflaci zvýšit o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun. Průměrná starobní penze by se tak zvedla podle podkladů k zákonu o 760 korun místo 1770 korun, o které by rostla podle nynějších pravidel. Kabinet to zdůvodnil snahou zpomalit zadlužování.

Reklama

Opozice, odbory a zaměstnavatelé změnu mimořádné valorizace kritizují. Podle nich by mohla být protiústavní. Sněmovna by měla normu schvalovat na mimořádné schůzi 28. února. Poslanci ANO a SPD už ohlásili, že přijetí chtějí bránit.

Dalibor Martínek: Jsou důchodci slabou sociální skupinou? Možná už by se mohli trochu uskrovnit Názory Starobních důchodců bylo ke konci roku 2022 podle statistik sociální správy téměř 2,4 milionu. Spolu s invalidními důchodci a vdovami a vdovci je v Česku celkem 2,85 milionu lidí, kteří pobírají státní penzijní dávky. Celkový počet nějaké formy důchodu byl ke konci loňského roku víc než 3,4 milionu. Je to součet starobních či pozůstalostních důchodů, někdo má starobní i vdovský důchod zároveň. Dalibor Martínek Přečíst článek

Podle novely má být omezení mimořádné valorizace jednorázové. Podle podkladů k normě by výdaje podle dosavadního nastavení letos činily 34,4 miliardy korun, po úpravě mají být 15,4 miliardy. Částka je na dluh. Na omezení červnového růstu penzí se vláda dohodla minulou středu. „Cítili jsme nutnost sáhnout do toho mechanismu (valorizací) i z hlediska obecné spravedlnosti, mezigenerační solidarity a udržitelnosti do budoucna,” uvedl v tiskové zprávě předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Pavel neodpověděl, zda podepíše snížení valorizace penzí Money Zvolený prezident Petr Pavel bude ve středu chtít s vicepremiérem Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) jednat o systémovém přístupu k řešení důchodů. Řekl to na tiskové konferenci na dotaz ohledně plánované snížené valorizace. Návrh, který má v pondělí schvalovat vláda a příští týden Sněmovna, by mohl být jedním z prvních k podpisu novým prezidentem po jeho inauguraci 9. března. ČTK Přečíst článek

Podle odborářů a zaměstnavatelů by norma mohla narušovat ústavnost. Zmiňovali případnou retroaktivitu i oslabení zásluhovosti. Ministerstvo práce v podkladech k novele uvedlo, že vyšší a střední penze se mají zvednout méně ve prospěch lidí s nižšími důchody. Zachovává se ale pravidlo, že vyšší penze se zvedne o vyšší částku.

Reklama

Opozice chystá obstrukce

Vláda už dřív sdělila, že se neobává toho, že by změna valorizace mohla být protiústavní. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) zmínil, že mimořádné valorizace loni znamenaly naopak pro lidi s podprůměrným důchodem podprůměrné přidání. Podotkl, že se tak důchodci s nižší penzí s inflací vyrovnávali hůř. Optimální by podle podkladů k návrhu také bylo, aby novela začala platit do 22. března. Podle ústavních právníků by norma nejspíš při přezkumu ústavnosti obstála.

Lukáš Kovanda: Vyšší daně versus pozdější důchod Názory Vládní politici čím dále častěji vypouštějí balonek, jímž testují, jak veřejnost přijme záměr navyšovat věk odchodu do důchodu. Už loni ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka hlásal, že navýšení věku odchodu do důchodu je v ČR nevyhnutelné, a to nejpozději kolem roku 2030. Nyní téma vrací na stůl další vrcholní politici vládní pětikoalice, například šéfka sněmovny Markéta Adamová Pekarová, která ovšem krok podmiňuje širší reformou penzí. Ministr financí Zbyněk Stanjura pak podle materiálu z jednání koaliční rady v minulém týdnu už črtá poměrně konkrétní obrysy toho, co se chystá. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Poslanci opozičních hnutí ANO a SPD už ohlásili, že při projednávání ve Sněmovně chtějí přijetí normy bránit. Zmínili obstrukce a blokování. Někteří prohlásili, že pokud by byl zákon schválen, obrátili by se na Ústavní soud.

Důchod se skládá ze solidární pevné části 4040 korun a zásluhové procentní výměry podle odpracovaných let, výše odvodů z výdělků a počtu vychovaných dětí. Při mimořádné valorizaci se zvedá zásluhový procentní díl. Roste pět měsíců poté, co růst cen překročil za sledované období pět procent. Zvedá se přírůstek indexu spotřebitelských cen. Penzi od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo na konci minulého roku přes 2,84 milionu lidí, z nich 2,37 milionu mělo důchod starobní. Své důchodové systémy mají resorty vnitra, obrany a spravedlnosti.