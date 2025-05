Stanislav Šulc: Jak ministr Blažek znovu obhajoval neobhajitelné. A dopadlo to jako vždycky

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek je vpravdě úkaz. Tolik pochybných a hraničních věcí, kolem kterých se mu za jeho politickou dráhu podařilo toulat, by srazilo vaz snad i Donaldu Trumpovi. Ne tak Pavlu Blažkovi, který nyní ve sněmovně vysvětlil, že je úplně v pořádku vzít dar od odsouzeného člověka a předstírat, že není důvod se domnívat, že jde o prostředky z trestné činnosti. Inu, kde není žalobce, není soudce. A Blažek má pod sebou vlastně oba.

Do voleb zbývá poměrně málo času a vládní koalice si stále věří, že si z pomyslného koláčového grafu může uloupnout velký díl. Snad i takový, že by se opět mohly stávající vládní strany podílet na sestavování vlády.

Samozřejmě boj ještě není u konce, takže teoreticky je možné cokoli. Jenomže zároveň nelze spoléhat jen na to, že je dost času, a přitom nedělat nic pro případné vítězství. A ještě lepší by bylo nedělat nic takového, co má potenciál odloudit zase další případné voliče SPOLU.

Přesně do takové kategorie totiž patří další kauza ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Jeho rezort získal dar v podobě bitcoinů, které se povedlo prodat za miliardu korun. To samo o sobě je velký bizár, ale nešť.

Asi to někde je normální

Horší je, že tento dar ministerstvu poslal jistý Tomáš Jiřikovský, jenž byl v minulosti odsouzen za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Peníze měly pocházet z účtu napojeného na online tržiště, na němž se mimo jiné prodávaly drogy.

Ministr bitcoiny přijal a obratem prodal. Asi to někde v nějakém vesmíru je běžné, že odsouzenci posílají kryptoaktiva vládním institucím, v Česku je to ale podle dosavadní známé historie novum.

Ministr Blažek pak vytáhl fascinující story, že přeci nemůže tušit, že by zrovna tato konkrétní aktiva pocházela z kriminální činnosti, takže je podle něj všechno v pořádku.

Inu, jestli to v pořádku je, či není, formálně může rozhodnout jen soud. K tomu ale téměř jistě nedojde.

Jak to premiér nevylepšil

Do kauzy se přimíchal také předseda vlády, který se za svého ministra postavil. Jenomže namísto nějakého vysvětlení jen přilil do ohně nesmyslu. „Věřím, že vše proběhlo dle platné legislativy a získané peníze pomohou českým občanům,“ vzkázal přes svou mluvčí.

Věř a víra tvá tě uzdraví, chtělo by se říct. Jen je jaksi nešikovné, že premiér tak nějak odignoroval podstatu kauzy. Nejde o to, jestli budou prostředky, které ministerstvo získalo od kriminálníka, použity ve prospěch občanů. Jde o princip. A to by si premiér toužící zlákat nepopulistické voliče měl uvědomovat.

Pokud se totiž na dění budeme dívat jen skrze pravděpodobné dopady a zapomeneme na principy a hodnoty, to už bude jen populistů ráj. A přiznejme si, že v populistických disciplínách ani Petr Fiala, a už vůbec ne Pavel Blažek nijak neexcelují.