Kdo všechno se napakoval? Advokát z bitcoinové kauzy koupil pozemek u Brna za 12 milionů

Advokát Kárim Titz, který zastupuje odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského, koupil v dubnu podle serveru Neovlivni.cz pozemek u Brna za 11,6 milionu korun. Bylo to tedy podle serveru necelý měsíc poté, kdy Jiřikovský otevřel státem blokované počítače. Nákup podle Titze s bitcoinovým případem peníze nesouvisí.

Server transakci vyčetl z veřejně přístupných dokumentů na katastrálním úřadu. Z katastru nemovitostí vyplývá, že Kárim Titz spolu s manželkou uzavřeli kupní smlouvy na pozemek v Lelekovicích 11. dubna.

„Celou kupní cenu ve výši 11 640 000 korun uhradí strana kupující z vlastních zdrojů nejpozději do 30. 4. 2025 na úschovní účet advokátní kanceláře,“ stojí ve smlouvě.

Titz na dotaz serveru transakci nepopřel, podle něj ale nákup s bitcoinovou kauzou nijak nesouvisí. „Nezlobte se, ale nemám zájem vám poskytovat jakékoliv informace o věcech nesouvisejících s aktuální kauzou. Vím, že tomu nemusíte věřit, ale nezaplatili jsme cenu z nelegálních zdrojů,“ uvedl Titz. Podle serveru dodal, že peníze nepocházejí ani z odměny, kterou získal za práci pro Jiřikovského.

Obchodem se podle serveru začala zabývat policie. Policie také zkoumá okolnosti, za nichž stát získal od Titzova klienta Jiřikovského bitcoiny v miliardové hodnotě. Kvůli aféře rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Česká advokátní komora pak zkoumá, jestli advokát neporušil zákon proti praní špinavých peněz.

