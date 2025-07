Orbán hrozí EU rozvodem. Zakoukal se do Trumpa

Budapešť ve stále viditelnějším rozkolu mezi Evropskou unií a Spojenými státy dává přednost Washingtonu před Bruselem, řekl podle agentury PAP maďarský premiér Viktor Orbán. Dodal, že může nastat situace, ve které už členství v EU nebude pro Maďarsko smysluplné.

„Transatlantická propast“ spočívá v tom, že svět se nyní dělí na progresivně-liberální Evropu a konzervativně-nacionalistickou část pod vedením Spojených států, řekl ve čtvrtek Orbán v maďarském podcastu Ultrahang. Další dělící linií je podle maďarského premiéra postoj k Ukrajině. „Evropa se staví za válku (na Ukrajině) a USA za mír,“ řekl.

Orbán dále vyjádřil větší důvěru ve vedení Spojených států, v jehož čele nyní stojí Republikánská strana s prezidentem Donaldem Trumpem. V jeho stopách bude podle Orbána pokračovat současný viceprezident J.D. Vance.

Orbán dal zároveň najevo pochybnosti o nutnosti maďarského setrvání v EU. „Teoreticky existuje bod, za kterým už nemá cenu být součástí EU. Už nyní mohu slíbit voličům, že pokud uvidím, že setrvávat v EU nemá smysl, podniku příslušné kroky,“ uvedl s tím, že prozatím taková situace nenastala.

Budapešť vede řadu sporů s Bruselem, Evropská komise ji viní z vyvíjení nepřiměřeného tlaku na soudce nebo z porušování nezávislosti médií. Orbánova vláda je také mezi členskými státy vnímána jako proruská a maďarský premiér je jedním z mála evropských lídrů blízkých Kremlu. Dlouhodobě se staví proti vojenské pomoci Ukrajině, která se už přes tři roky brání ruské agresi.

