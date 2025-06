Firma znalce z bitcoinové kauzy zprostředkovala letenky do Japonska pro politiky z Brna

Firma Fractal, jejímž vlastníkem je soudní znalec z bitcoinové kauzy a zároveň poradce na ministerstvu financí Jiří Berger, v březnu zprostředkovala pro vedení Brna za statisíce korun letenky na výstavu Expo v japonské Ósace. Napsal to Deník N. Brněnská primátorka Markéta Vaňková, její náměstek Robert Kerndl (oba ODS) a radní z ANO a SOCDEM poletí do Japonska na 14 dnů ve druhé polovině června. Politici tvrdí, že poradce neznají a výběrové řízení na zprostředkovatelskou firmu bylo transparentní.

Znalec Berger byl podle notářského zápisu 7. března u otevření bitcoinové peněženky. Bergerovým úkolem bylo dohlížet na rozšifrování peněženky a převod bitcoinů mezi majitelem Tomášem Jiřikovským, dříve odsouzeným za obchod s drogami, a ministerstvem spravedlnosti vedené tehdy Pavlem Blažkem z ODS. Bergera podle dřívějších informací Seznam Zpráv najal jako znalce brněnský advokát Kárim Titz, který má blízké vazby na ODS.

Cesta za statisíce

Bergerova firma podle Deníku N před třemi měsíci zařídila pro Vaňkovou, Kerndla a radního z hnutí ANO Petra Bořeckého letenky business třídou do Ósaky za více než 255 tisíc korun. Podle údajů v registru byla smlouva uzavřená 7. března. Do ekonomické třídy firma koupila letenku radnímu ze Sociální demokracie Jiřímu Olivovi a Kateřině Jarošové z ANO, která působí jako uvolněná zastupitelka pro marketing a PR. Celkem tato pracovní cesta stála městskou kasu přes 370 tisíc bez DPH, píše Deník N.

„Neznáme ho“

Berger serveru sdělil, že společnost sice vlastní, ale neřídí. Vaňková Deníku N řekla, že Bergera nezná a že kromě Fractalu se do soutěže přihlásily firmy Asiana a Orbix, která patří Radimu Jančurovi. Podobně se vyjádřil i Kerndl. I další radní uvedli, že Bergera neznají.

Vaňková, Kerndl a Bořecký stráví podle Deníku N ve městě na ostrově Honšú 14 dní, v době od 13. do 28. června. Jarošová bude z Ósaky odlétat o tři dny dříve, Oliva tři dny před Jarošovou.

Na ODS má podle Deníku N vazby i sám Berger. Jeho firma e-Fractal je na seznamu poradců ministerstva financí, které vede první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Podnik získal zakázky nejen od ministerstva financí, ale také od resortu spravedlnosti spadajícího pod ODS. Stejně tak Bergerova společnost spolupracuje od loňského prosince s Brnem, v jehož čele stojí Blažkovi spolupracovníci z ODS, napsal Deník N.

