Stanislav Šulc: Evropští ministři se domluvili, že se domluví. To je žalostně málo

Mělo to být klíčové zasedání energetických ministrů, z něhož mělo vzejít řešení aktuální krize s cenami elektřiny a dalších energií. Nestalo se tak. Důvod? Je potřeba více času a práce.

Reklama

Vláda Petra Fialy se už nemusí stydět, že by nic nedělala s aktuálním průšvihem s cenami energií. Nicméně nemůžeme úplně tvrdit, že by se jí dařilo situaci řešit. A evropští kolegové jí v tom zrovna dvakrát nepomohli. Všichni oprávněně napínali očekávání k datu 9. září a jednání energetických ministrů v Bruselu. Měl z něj vzejít jasný směr, kterým se řešení bude ubírat. Leč, stalo se poměrně málo.

Vysoké zisky energetických firem chtějí státy EU využít na pomoc pro spotřebitele Politika Státy Evropské unie navrhují využít nečekané zisky producentů energie z levnějších zdrojů na pomoc spotřebitelům. Po jednání unijních ministrů energetiky to oznámil český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který zasedání vedl. ČTK Přečíst článek

Výsledkem jednání je poměrně efemérní stanovisko, že Evropská unie půjde cestou daně z neočekávaných zisků. Zdálo by se, že tedy Německo prosadilo svou a všichni půjdou cestou zdanění levnějších zdrojů elektřiny, než je plyn. A to včetně fosilních paliv, tedy uhlí, což by mohlo být kontroverzní třeba i pro Česko nebo Polsko.

Leč síla tohoto statementu je zásadně podlomená. Neexistují žádné parametry, žádná doporučení, žádné konkrétní návrhy, jak bude celý mechanismus fungovat. Ministři se tedy nyní pojedou domů poradit a zase se vrátí k jednacímu stolu. Ošklivě řečeno: domluvili se, že se domluví.

Problémy zůstávají

A tak tu máme celou řadu nejasností. Tak si je shrňme. Půjde o jednotnou evropskou daň? To by byla síla, kterou by nemusel úplně každý stát vydýchat. A s tím souvisí další: kdo bude peníze vybírat? A kdo je bude dále rozdělovat a podle jakého klíče?

Reklama

V rozhovoru, který newstream.cz přinesl s Janem Palaščákem, tento energetický expert právě tuto cestu „řešení“ označil ze spousty důvodů za náročnou a problematickou. Tím hlavním důvodem byla definice uznatelných nákladů, které každá firma vyrábějící elektřinu bude deklarovat. A bohužel s tím souvisí i to, že tento systém nevede ke snížení spotřeby, ani ke snížení průměrných cen za elektřinu. Jen to díky přerozdělovacímu mechanismu přestane být sociálním problémem.

Je to řešení, které bychom si měli přát? I na to je bohužel moc brzy. Musíme si počkat na to, jak se ministři nakonec domluví. V tuto chvíli můžeme kritizovat jen to, že se na ono klíčové jednání připravili trestuhodně málo a udělali z něj jednání zcela neklíčové. A času na reparát je opravdu málo.