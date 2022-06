Michal Semotan: Vládní přešlapávání a nejistota kolem ČEZ nás stojí miliardy

Patří k vlivným českým portfoliomanažerům a na Twitteru pravidelně zveřejňuje výsledky fondů J&T Investiční společnosti, v nichž právě ČEZ hraje významnou roli. I proto se dění v polostátním energetickém gigantu výrazně věnuje a často je komentuje. „Nekonzistentnost názoru naší politické elity, její nejednoznačná vyjádření, posílají akcie ČEZ dolů, protože přesně to, co si investor nepřeje, se stalo - být v nejistotě,“ říká Michal Semotan v rozhovoru pro newstream.cz.

Jaká je reakce trhů na momentální podivné přešlapávání politiků kolem ČEZ?

Akcie ČEZ v pondělí reagovaly prudkým propadem o téměř 11 procent (závěr 1045 korun) na informace o možném zavedení sektorové daně pro energetické společnosti. Tato zpráva se objevila v neděli v médiích, prezentovaná jako návrh a názor více stran současné vládní koalice, mimo ODS.

Zpráva byla velmi překvapující z toho pohledu, že v závěru minulého týdne naznačil premiér Fiala cestu směrem k návratu velkých elektráren do rukou státu - a tím pádem ostatní akcionáři očekávali spíše návrh nějakého odkupu svých akcií.

Právě nekonzistentnost názoru naší politické elity, její nejednoznačná vyjádření, posílají akcie ČEZu dolů, protože přesně to, co si investor nepřeje, se stalo - být v nejistotě. Pak řada investorů radši vezme tržní cenu a nechce čekat na to, co nastane, automaticky předjímá to nejhorší. Proto ČEZ klesal při vysokém objemu obchodů přes 1 mil kusů.

Stoprocentně ovládnout ČEZ chce velkou politickou odvahu a čtvrt bilionu, říká menšinový akcionář Šnobr Názory Energetický gigant ČEZ se v poslední době dostal do centra zájmu nejen kvůli stále stoupajícím cenám energie, ale také kvůli plánu premiéra Petra Fialy (ODS) dostat energetické zdroje a výrobu elektřiny pod kontrolu státu. Přeloženo: dostat i zbylý 30procentní podíl v ČEZ do rukou státu. Zájem vzbuzuje i výše dividendy za loňský rok – ČEZ navrhl 44 korun na akcii, vláda chce 48 korun. „Fakticky si tak ČEZ půjčil od akcionářů peníze na tři měsíce za 36procentní roční úrok,“ říká minoritní akcionář firmy a investor Michal Šnobr. Dušan Kütner Přečíst článek

Lze tedy natvrdo říct, že aktuální nejistota poškozuje ČEZ?

Rozhodně, jak jsem již zmínil výše, nejistota je to, co investicím nesvědčí. A pokud je obava z nějakého horšího scénáře - viz sektorová daň, nevíme jak velká, pro koho, na jak dlouho - pak taková situace akcii neprospěje, a ta klesá. A může to nějakou dobu přetrvávat, než se vyjasní, jaký bude další postup.

Při poklesu pod 1000 korun za akcii ČEZ si dokáži představit, že se řada spekulativních kupců objeví, že už to spadlo moc, návrat na maximální ceny je však díky vypuštěné zprávě dle mého názoru v nedohlednu. To že si politici shodili i hodnotu státního, a tedy našeho, majetku - a to ne málo, cca o 67 miliard korun jen za pondělí - to je neomlouvá, i kdyby to učinili bez jakéhokoliv úmyslu. Své kroky by přeci měli posuzovat i podle toho, co nastane - taky jen tak v zoo nestrčíte prst tygrovi do klece - je totiž velká pravděpodobnost, že vám ho ukousne. A toto je to samé jen v jiném vydání.

Lukáš Kovanda: Hodnota ČEZ se propadla o 70 miliard jen kvůli špatné komunikaci politiků Názory Akcie ČEZ včera spadly nejvíce za osm let, podnik přišel o 70 miliard své hodnoty, a to jen kvůli špatné komunikaci vláních stran. Dnešní valná hromada rozhodne o dividendě, jež asi bude zbytečně nízká Lukáš Kovanda Přečíst článek

Které ze zvažovaných kroků považujete za nejproblematičtější?

Pro mě je špatně to, že vládní koalice nemá jednotný názor, jak v dané situaci v energetice postupovat. Jedni chtějí speciální daň k vykrytí státního rozpočtu, další uvažují z dlouhodobého pohledu o změně vlastnictví. Nechci soudit, co je více špatně, či dobře. Ale pokud chce vláda dosáhnout vyššího příjmu do státního rozpočtu, stačí dividendu ČEZ navýšit například o 20 korun, a máte doma přes sedm miliard korun navíc. Výpočet to je snadný: 20 korun krát 350 milionů akcií + další peníze na dani z dividend. ČEZ má nízké zadlužení, letos by to byl schopen vyplatit, i více, a to klidně až v listopadu, a ještě si hodnotu svého majetku zvýšíte. Ale třeba jde o jiný cíl státu, anebo jejich neznalost, to bych jen spekuloval.

Jak se má držitel akcií ČEZ nyní chovat?

Na úrovni 1045 korun bych akcie ČEZ podržel, nepanikařil bych. Objeví se podle mého názoru i zprávy popírající sektorovou daň, případně se dozvíme více o plánu na rozdělení ČEZ či zestátnění jeho části, v tu chvíli má současná akcie ČEZ vzhledem k situaci na trhu s elektřinou vyšší hodnotu než 1045 korun. Takže radím trpělivost, žádná akce, počkejme na další zprávy. I kdyby sektorová daň přišla, tak pokles o 150 korun na akcii je více, než kolik by stát na dani vybral.

Lukáš Kovanda: Sektorová daň vrací Česko k socialismu. Gottwald by návrhu tleskal Názory V Česku ožil přízrak sektorové daně. Po jejím zavedení v oblasti energetiky volají hned čtyři z pěti vládních stran, kromě ODS. V čele šiku za zavedení sektorového zdanění stojí Piráti, nečekaně se ovšem přidává také Národní rozpočtová rada. Její nový šéf Mojmír Hampl žádá sektorovou daň nejen na energetiku, ale také na banky. Zdůvodňuje to věru marxistickým slovníkem. Energetické společnosti a banky prý mají za současné válečné situace „nezasloužené žně“, tedy pochopitelně ziskové žně. Lukáš Kovanda Přečíst článek