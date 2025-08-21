AI drtí zpravodajské weby, jejich čtenost klesla o desítky procent
Návštěvnost tuzemských webů klesla po nasazení AI odpovědí ve vyhledávání Google, takzvaných AI overviews, o 20 až 40 procent. Více jsou postižené některé zpravodajské weby, klesla ale i návštěva specializovaných stránek nebo e-shopů.
Český Google zavedl odpovědi ve vyhledávání za pomoci AI letos na jaře nejprve ve zkušebním provozu, v současnosti jej používá běžně. Nabízí tak hned na prvním místě odpověď na dotaz vytvořenou AI a teprve dále odkazy na výsledky na jednotlivých stránkách. Pro hodnocení dopadu AI overviews na návštěvnost českých webů napříč trhem je ale podle ředitelky Sdružení pro internetový rozvoj Terezy Tůmové zatím stále brzy.
„Už nyní ale vidíme, že tento přístup může významně proměnit fungování on-line ekosystému. Vliv AI overviews na návštěvnost serveru se odvíjí od typu obsahu. U webů, které mají vysoký podíl návštěvnosti z vyhledávačů (tzv. SEO návštěvnost), pozorujeme pokles návštěvnosti. Uživatel totiž často získá odpověď přímo ve vyhledávači a nemá pak potřebu přecházet na samotný web. To se následně odráží i na objemu zobchodované inzerce,“ uvedla Tůmová.
Umělou inteligenci v České republice v současnosti pravidelně využívá sedm z deseti lidí, v loňském roce ji využívala zhruba polovina Čechů. Více obyvatel ČR také používá nástroje AI na denní bázi. Zatímco před rokem s AI denně pracovalo 16 procent uživatelů, letos je to 24 procent, uvádí průzkum agentury Ipsos vypracovaného pro společnost Visa a Komerční banku.
Spolupráci s AI v bankovnictví Češi neberou. Upřednostňují lidské pracovníky
Druhou rovinu podle Tůmové představuje otázka využívání autorského obsahu. Dosavadní model fungoval tak, že vyhledávač prostřednictvím výsledků přiváděl uživatele na stránky vydavatelů a provozovatelů. V případě AI overviews je ale obsah vyhledávačem využit a použit, uživatel však zůstává přímo v prostředí vyhledávače a nemá motivaci přejít na zdrojový web.
Podle statistik skupiny Creative Dock klesla návštěvnost specializovaných webů a e-shopů meziročně asi o 20 procent. Výrazně to proměnilo uživatelské chování při hledání informací. „U zpravodajských portálů či recenzních stránek jsou dopady ještě razantnější, u některých zpravodajských serverů je pokles návštěvnosti až 40 procent. Tyto změny ilustrují, že optimalizace výsledků vyhledávání, jak ji známe, dnes už nestačí. Je nutné posílit značku, přímý kontakt se zákazníkem a diverzifikovat kanály, například směrem k direct nebo sociálním sítím,“ uvedl datový ředitel Creative Docku Adam Hanka.
Využívání umělé inteligence v českých firmách rychle roste. Podle odhadů odborníků s AI aktivně pracuje více než třetina českých podniků a přes milion lidí ji alespoň příležitostně zapojuje do své práce. Nejvíce je umělá inteligence zastoupena ve výrobě, bankovnictví, zákaznické podpoře a marketingu, ale i ve zdravotnictví. Firmy si od ní slibují úsporu nákladů, zrychlení práce a lepší rozhodování.
Stane se z Česka lídr v AI? Tu již využívá víc než třetina firem
Marketingová společnost Mailkit eviduje u obchodních partnerů pokles webů a e-shopů meziročně zhruba o 20 až 25 procent. „V reálném světě to představuje tisíce ztracených návštěvníků denně. Počet vyhledávání, která nevygenerují žádný klik na webové stránky, roste a pro e-shopy to znamená fundamentální změnu,“ uvedl Libor Nádvorník z Mailkitu.
Z pohledu e-mail marketingu se podle něj nyní stává klíčové budovat přímou komunikaci s klienty, protože organická návštěvnost z Googlu již není spolehlivým zdrojem kontaktů. „Firmy musí urychleně diverzifikovat své marketingové kanály a posílit vlastní databáze, jinak mohou čelit dramatickému poklesu konverzí a z dlouhodobého horizontu také tržeb,“ dodal Nádvorník.
